ПП-ДБ: Радваме се, че управляващите чуха българските граждани

"Продължаваме промяната-Демократична България" приветстваха решението на управляващите да изтеглят бюджет 2026 г. За тях сега е важно да се приемат десни мерки.

"След като не чуха опозицията, не чуха експертите и отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде изтеглен и преработен", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.

По думите на съпредседаеля на "Да, България" Ивайло Мирчев сега е важно да бъдат приети реформите и предложенията на ПП-ДБ, да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса, данък дивидент.

"Всички реформи, които сме изпратили до министъра на финансите, да бъдат изпълнени", поиска Мирчев.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е решено проектобюджетът за 2026 г. да бъде оттеглен. По думите му тази сутрин е било свикано спешно заседание на Съвета за съвместно управление, на което е взето решението.