Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (Видео) (Снимки)

Диян Милков 26 ноември 2025 в 18:00 5543 0
Протестът

Снимка Авторът

Хиляди излязоха на протест, организиран от "Продължаваме промяната", срещу скоростното приемане на Бюджет' 2026 в центъра на София.

Хората се събраха далеч преди началния час на демонстрацията, за да гледат заедно заседанието на парламентарната бюджетна комисия. В 18 часа площадът пред Триъгълника на властта бе изпълнен. Полицейското присъствие е осезаемо.

Към протеста се присъединиха и младите лекари.

Гневът на протестиращите беше предизвикан от появата на култовия бял автобус, който паркира до входа на Народното събрание. Автобусът се превърна в символ преди години, когато депутатите на БСП бяха принудени на прибежки да се качат в подобен рейс, за да се спасят от народната "любов". Тогава протестите бяха насочени срещу отиващото си правителство на Жан Виденов.

Бял автобус се появи и при митингите срещу кабинета "Орешарски".

Снимки: Деян Милков

Още по обяд демонстранти се събраха пред сградата на бившия Партиен дом, за да следят обсъждането на проектобюджета в парламентарната комисия на голям екран.

По-късно следобед централният столичен булевард "Дондуков" беше блокиран, има и засилено полицейско присъствие.

Николай Денков и Манол Генов призоваха протестиращите да се разпръснат и да заградят всички входове на НС.

Междувременно белият автобус даде заден, полицаите направиха жива верига между него и протестиращите. В отговор демонстрантите също направиха жива верига около сградата на парламента.

Сред протестиращите бе забелязана и бившият председател на БСП Корнелия Нинова.

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

