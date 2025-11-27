''Възраждане'' иска протестите да продължат и да свалят правителството

"Възраждане" призова протестите да продължатт, но без агресия. По думите на зам.-председателят на парламента от "Възраждане" Цончо Ганев България за пореден път е в безпрецедентна ситуация и политически сили, които са в опозиция, диаметрално противоположни, нямащи почти допирни точки в политиките и вижданията си за страната, са обединени в това да свалят "това вредно за България правителство".
"Ситуация, в която опозицията протестира заедно, ситуация, в която управляващите, само след един мощен протест, уплаши управляващите. Ние имаме една единствена цел - сваляне на това правителство. Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Нека ПП-ДБ да не се отказват и да призоват своите привърженици и да се съберем и тази вечер пред парламента", каза Ганев в куларите на Народното събрание.
Той обаче настоя да няма агресия, но не отговори на въпрос дали вчера е бил в един от автомобилите, който беше спрян от протестиращите, а след това полицията употреби лютив спрей.
Относно намерението бюджетът да бъде изтеглен, депутатът от "Възраждане" заяви, че не вярва на Бойко Борисов.
27.11 2025
27.11 2025
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина
