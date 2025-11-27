''Възраждане'' иска протестите да продължат и да свалят правителството

"Възраждане" призова протестите да продължатт, но без агресия. По думите на зам.-председателят на парламента от "Възраждане" Цончо Ганев България за пореден път е в безпрецедентна ситуация и политически сили, които са в опозиция, диаметрално противоположни, нямащи почти допирни точки в политиките и вижданията си за страната, са обединени в това да свалят "това вредно за България правителство".

"Ситуация, в която опозицията протестира заедно, ситуация, в която управляващите, само след един мощен протест, уплаши управляващите. Ние имаме една единствена цел - сваляне на това правителство. Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Нека ПП-ДБ да не се отказват и да призоват своите привърженици и да се съберем и тази вечер пред парламента", каза Ганев в куларите на Народното събрание.

Той обаче настоя да няма агресия, но не отговори на въпрос дали вчера е бил в един от автомобилите, който беше спрян от протестиращите, а след това полицията употреби лютив спрей.

Относно намерението бюджетът да бъде изтеглен, депутатът от "Възраждане" заяви, че не вярва на Бойко Борисов.