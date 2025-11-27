Атанас Атанасов призова управяващите да изтеглят бюджета

"Продължаваме промяната-Демократична България" иска управяващите да изтеглят проектобюджета. Те предлагат още днес министър-председателят Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова да оттеглят бюджета, да го върнат, да го преработят, да помолят тристранката, "културно и възпитано", също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, "да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени".
"След този брутален бюджет, който внесоха, и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента.
Той припомни протестите през 2013 г., когато с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС, управляващите предизвикаха хората. По думите на Атанасов сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС.
"Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които би могло да успокоят донякъде обстановката в страната", допълни Атанасов.
Явор Божанков заяви, че управляващите са си "върнали заводските настройки и тяхното арогантно поведение спрямо протестиращите и спрямо бизнеса".
"Видяхме директни обиди към тези хора, които излязоха да защитят не просто свободата си, не просто правото си на изразяване. Те получиха брутални обиди от страна на представители и на ГЕРБ и на ДПС. Отношението към българския бизнес и сигнала, който получихме от Европейската комисия - то кой повече трябва да им го каже, че този бюджет излиза извън рамките. И ако някой компрометира пътя на България към еврозоната, това не е опозицията, не са протестиращите, не са работодателите, това са точно управляващите, които рискуват първия бюджет на България в евро", допълни Божанков.
27.11 2025 в 10:18
