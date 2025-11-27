Атанас Атанасов призова управяващите да изтеглят бюджета

"Продължаваме промяната-Демократична България" иска управяващите да изтеглят проектобюджета. Те предлагат още днес министър-председателят Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова да оттеглят бюджета, да го върнат, да го преработят, да помолят тристранката, "културно и възпитано", също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, "да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени".

"След този брутален бюджет, който внесоха, и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента.

Той припомни протестите през 2013 г., когато с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС, управляващите предизвикаха хората. По думите на Атанасов сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС.

"Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които би могло да успокоят донякъде обстановката в страната", допълни Атанасов.

Явор Божанков заяви, че управляващите са си "върнали заводските настройки и тяхното арогантно поведение спрямо протестиращите и спрямо бизнеса".