Терзиев срещу Пеевски: Да се държи като депутат, не като монарх или кмет. Не е нито едно

OFFNews 24 ноември 2025 в 19:11 1939 2
Кметът на София Васил Терзиев

Снимка Столична община
Кметът на София Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който днес каза, че ще оспори в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните.

„Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата“, заяви Пеевски. 

Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред, написа кметът Васил Терзиев във Фейсбук. 

Ето и публикацията на Терзиев: 

Днес Делян Пеевски отново се „загрижи“ за хората в София. Мило е. Наистина. Същата тази загриженост (не) я помним от: 

  •  КТБ, когато фалира и всички ние платихме сметката.
  •  Булгартабак, който „се изпари“ – пак от нашия джоб.
  •  ББР, откъдето излязоха стотици милиони към „подбрани“ фирми – пари, които няма да се върнат.
  •  Държавни предприятия, през които години наред изтича средства за проекти без реални резултати.
  •  Енергийните дружества, които продължават стабилно да губят средства, докато сметките на хората растат.
  •  Разходите за охрана и за най-скъпата кола за НСО – не защото сигурността не е важна, а защото липсва прозрачност и мярка и защото се превърнаха в символ на това как държавата обслужва малцина, а не обществения интерес.
  •  Допълнете списъка в коментарите….

Общото между всички тези случаи? Една ГОЛЯМА НУЛА за обществото.
Никаква услуга, никакво подобрение – само сметка, която всички ние плащаме.
И същият човек, който мълчеше при тези „изпарения“, или още по-лошо – активно ги прикриваше, днес се е втурнал да „защитава“ гражданите… срещу по-високата цена на синя и зелена зона. Наистина ли?

За разлика от горните „проекти“, зоните реално ще променят София към по-добро:
- повече свободни места за живущи, по-малко хаос и задръствания,
- по-чист въздух, повече средства за тротоари, инфраструктура и квартали,
- по-справедливо разпределение – плаща този, който ползва публично пространство.

И понеже паметта на г-н Пеевски явно е кратка: Защо вдигнахте двойно цената за паркиране в Кърджали? И знаете ли, че спрямо доходите, в Кърджали паркирането е по-скъпо, отколкото в София? 

Но може би това няма значение, понеже кметът на Кърджали се снима под герба.

Защо МРРБ бави плащанията на Столична община? Пеевски не го ли интересува, че всеки жител на София е получил 4000 пъти по-малко от общинската програма, отколкото един жител на Якоруда, например?

Време е г-н Пеевски да влезе в ролята на депутат, а не на монарх или кмет. Все още – за наше щастие – не е нито едното. 

Дано и никога не стане. Защото тогава България наистина няма да я чака нищо добро. 

Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят.

Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред.

    Коментари
    craghack

    24.11 2025 в 19:54

    То ти така му вдигна топката, та дори не му се налага да скача, не че може, за да ти я забие в полето. То бива да си не пригоден за поста, но чак пък толкова не бива. Да се сдушиш с мошениците от Герб, за да обереш хората по герберски. С едни голи обещания и нищо насреща. Само парата ви е в главите. Като ви се привидят и си оставяте главите вкъщи.

    Constanza

    24.11 2025 в 19:16

    Хубаво би било, но като не знае как...
     
    Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото са застрашени