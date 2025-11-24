Пеевски ще атакува в съда двойното увеличение на таксите за паркиране в София

"ДПС-Ново начало" ще атакуват в Съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните, съобщават от пресцентъра на партията.

"Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в Столицата. Нещо повече - двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация", казва лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Той атакува кмета на столицата Васил Терзиев и екипа му. По думите на Пеевски те "вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат".

"Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в "синя" и "зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в Столицата."

На 18.11 омбудсманът Велислава Делчева се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета на Столична община Васил Терзиев заради десетките жалби на столичани до институцията, в които изразяват сериозни притеснения от разширяването на „синя“ и „зелена“ зони и увеличаването на цените за паркиране.

Поводът за това са измененията и допълненията на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приети на заседанието на Столичния общински съвет на 13 ноември т.г.