Пеевски ще атакува в съда двойното увеличение на таксите за паркиране в София

"ДПС-Ново начало" ще атакуват в Съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните, съобщават от пресцентъра на партията.
"Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в Столицата. Нещо повече - двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация", казва лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
Той атакува кмета на столицата Васил Терзиев и екипа му. По думите на Пеевски те "вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат".
"Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в "синя" и "зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в Столицата."
На 18.11 омбудсманът Велислава Делчева се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета на Столична община Васил Терзиев заради десетките жалби на столичани до институцията, в които изразяват сериозни притеснения от разширяването на „синя“ и „зелена“ зони и увеличаването на цените за паркиране.
Поводът за това са измененията и допълненията на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приети на заседанието на Столичния общински съвет на 13 ноември т.г.
„На основание на Закона за омбудсмана настоявам да упражните правомощията си съобразно предоставените Ви компетентности съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и по-конкретно като върнете Решението на СОС или предложете неговото оттегляне, съответно осъществите контрол за законосъобразност“, пише Делчева.
