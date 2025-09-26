Според Борисов Румен Радев не е президент, а ''партиен лидер с лошо възпитание''

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отказа да отговаря на въпроси за държавния глава Румен Радев, защото "президент няма, има партиен лидер".

Борисов беше помолен да коментира думите на Радев, с които той определи партийните лидери в управленската конструкция като "шутове", но лидерът на ГЕРБ заяви, че "аз президент нямам, не искам да отговарям. Аз имам партиен лидер."

Той посочи, че ще отговори на въпроси за Радев, ако бъде наричан "партийният лидер Радев".

След това обаче Борисов каза, че това е лошо възпитание и държавен глава така не може да говори.

"Ако е партиен лидер и се приравнява към реториката на МЕЧ и "Величие", да говори както си иска", добави Борисов в кулоарите на парламента.

Вчера (25.09) президентът Румен Радев написа в профила си във Фейсбук, че "Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител (бел.ред. ГЕРБ). Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили".

"Ако той мисли така за мен, аз за пътя на Копринката мога много да говоря", допълни Борисов.

По думите му Радев използва всеки удобен момент да критикува кабинета, а правителството е много нестабилно и всеки ден има риск от предсрочни избори.