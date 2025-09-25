Радев: Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество

Не по-малко срамно е да си негов ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е мандатоносителят, заяви президентът

OFFNews 25 септември 2025 в 13:25 1109 5
Президентът Румен Радев, Фейсбук

Снимка Румен Радев/Фейсбук
Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев заяви, че методите на действие на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски са "срам за всяко демократично общество". 

В публикация в социалните мрежи държавният глава пише, че на фона на усилените разговори за изграждане на стена срещу дронове, не по-малко важно е "най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на която се превърна Делян Пеевски".

Ето какво заявява в социалните мрежи президентът Румен Радев:

"Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител (бел.ред. ГЕРБ).

Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат. Да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата. Да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор на задкулисието.

Един ден, когато амбициите на Пеевски да погълне цялата държава се сринат под тежестта на собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля."

    prikobzon

    25.09 2025 в 14:56

    А не ви ли се струва, че пошлото театърче дето ни играят води натам да ни "спасява" фатмака от пеевски?
    Мръсен зелен чорап!

    БотоксПутю

    25.09 2025 в 14:48

    И аз в случая подкрепям казаното от Радев.

    Mateevk

    25.09 2025 в 14:41

    Градил е Радев Стената

    Градил е Радев Стената, градил е Радев Стената,
    градил е Радев Стената, от Делян, Делян, на пътя,
    на кръстопътя.(x2)

    Отдолу иде Борисов, отдолу иде Борисов,
    отдолу иде Борисов, ох аман, аман и на Радев продума:(x2)

    Що чиниш бачо Началник, що чиниш бачо Началник
    що чиниш бачо Началник, ох аман, аман, със тая крива
    ограда (x2)

    Стена ще дигна Борисов, стена ще дигна Борисов,
    стена ще дигна Борисов, от Делян, Делян, от него
    тя ще ни пази (x2)

    Недей се хаби бе Радев, недей се хаби бе Радев
    недей се хаби бе Радев, за Делян, Делян, че и тебе
    може да сгази (x2)

    helper68

    25.09 2025 в 14:11

    Радев: 'правителството'', президентството'' и на административно-териториалното управление, методите ви и действията ви са Срам, не само за България, а за пред чужденците!.. :((

    Kilca

    25.09 2025 в 14:07

    Много ненавиждам льотчика заради прокремъската му срамна политика, заради Боташ и мн. други, но в случая не може да му се отрече, че това изказване е в право в десетката!
     
