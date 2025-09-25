Радев: Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество

Президентът Румен Радев заяви, че методите на действие на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски са "срам за всяко демократично общество".

В публикация в социалните мрежи държавният глава пише, че на фона на усилените разговори за изграждане на стена срещу дронове, не по-малко важно е "най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на която се превърна Делян Пеевски".

Ето какво заявява в социалните мрежи президентът Румен Радев: