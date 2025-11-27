Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?

Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено и "ДПС-Ново начало" ще го устои. Така санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" коментира провелия се снощи многохиляден протест.

"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов (Васил Пандов от ПП-ДБ - б.р.) и ПП-ДБ да се гонят депутати по коридорите, да бъдат притеснявани. Връщаме народния съд ли? Това ли искат? Искате ли да блокирам аз парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Нямат право партии да влизат по кабинетите и да казват "Слезте долу пред народния съд". Няма такъв съд, друга година сме, няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това", закани се Пеевски.

Той не коментира оттеглянето на бюджета, нито информацията, че депутатът му Хамид Хамид е душил със закачалка сътрудник на "Продължаваме промяната".

По-рано днес Николай Денков заяви, че ПП ще подадат сигнал в прокуратурата срещу Хамид Хамид заради нападение над техни сътрудници.