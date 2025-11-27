Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?

OFFNews 27 ноември 2025 в 12:50 6391 11
Делян Пеевски

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Делян Пеевски, ДПС-НН

Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено и "ДПС-Ново начало" ще го устои. Така санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" коментира провелия се снощи многохиляден протест

"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов (Васил Пандов от ПП-ДБ - б.р.) и ПП-ДБ да се гонят депутати по коридорите, да бъдат притеснявани. Връщаме народния съд ли? Това ли искат? Искате ли да блокирам аз парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Нямат право партии да влизат по кабинетите и да казват "Слезте долу пред народния съд". Няма такъв съд, друга година сме, няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това", закани се Пеевски.

Той не коментира оттеглянето на бюджета, нито информацията, че депутатът му Хамид Хамид е душил със закачалка сътрудник на "Продължаваме промяната". 

По-рано днес Николай Денков заяви, че ПП ще подадат сигнал в прокуратурата срещу Хамид Хамид заради нападение над техни сътрудници.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5038

    11

    Бекон

    27.11 2025 в 15:38

    -0
    +6
    Прасеевски, май плаши с гражданска война?! Изпуска си нервите "демократа с главно С".

    3146

    10

    1215

    27.11 2025 в 14:24

    -0
    +3
    Кога ли ще стане на пържоли.Много си повярва келешът.

    3420

    9

    avitohol

    27.11 2025 в 14:22

    -0
    +12
    Така става като си повярваш, че си безсмъртен.

    Няма по-голяма сила от масите ама тоя тулуп още не го е разбрал.

    1700

    8

    Gavrilov

    27.11 2025 в 13:51

    -0
    +13
    Какво точно заплашва тая мутра свинска бе!!!?? Айде блокирай бе свинчок. И теб и майка ти ще ви направим за пръжки!

    10300

    7

    Dedoto58

    27.11 2025 в 13:51

    -0
    +16
    Прасето скоро ще бъде политически заклано...

    3010

    6

    Зла свекърва

    27.11 2025 в 13:49

    -0
    +23
    Ами той де факто е блокирал парламента. Щом принуди най-голямата партия, която даже управлява в момента, да прави всичко, което той иска, какво повече да блокира.

    Парламентът се нужда е от разблокиране от препретените свински чарва, дето са го задръстили и не позволяват на никакво разумно решение да вземе връх. Така че си трябват протести от народа, действат като очистително сред народните представители от управляващата коалиция.

    23465

    5

    мнение от IP

    27.11 2025 в 13:19

    -0
    +18
    Да питам само...Пеевски ходил ли е на училище? Нещо му се объркват историческите понятия.

    8043

    4

    Moirae

    27.11 2025 в 13:06

    -0
    +12
    Всеки петък Пеевски лети с частен самолет до Дубай и се явява по екраните в българския парламанет следващата седмица. Политиката на България от Дубай ли се ръководи?

    2970

    3

    Джендо Джедев

    27.11 2025 в 12:59

    -0
    +21
    "Искате ли да блокирам аз парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти."

    Ми аре давай! ;)

    3153

    2

    user4eto

    27.11 2025 в 12:54

    -0
    +30
    За Коледа ШОПАРА ще бъде изяден...
     
    X

    Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25