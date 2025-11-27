Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено и "ДПС-Ново начало" ще го устои. Така санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" коментира провелия се снощи многохиляден протест.
"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов (Васил Пандов от ПП-ДБ - б.р.) и ПП-ДБ да се гонят депутати по коридорите, да бъдат притеснявани. Връщаме народния съд ли? Това ли искат? Искате ли да блокирам аз парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Нямат право партии да влизат по кабинетите и да казват "Слезте долу пред народния съд". Няма такъв съд, друга година сме, няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това", закани се Пеевски.
Той не коментира оттеглянето на бюджета, нито информацията, че депутатът му Хамид Хамид е душил със закачалка сътрудник на "Продължаваме промяната".
По-рано днес Николай Денков заяви, че ПП ще подадат сигнал в прокуратурата срещу Хамид Хамид заради нападение над техни сътрудници.
5038
11
27.11 2025 в 15:38
3146
10
27.11 2025 в 14:24
3420
9
27.11 2025 в 14:22
Няма по-голяма сила от масите ама тоя тулуп още не го е разбрал.
1700
8
27.11 2025 в 13:51
10300
7
27.11 2025 в 13:51
3010
6
27.11 2025 в 13:49
Парламентът се нужда е от разблокиране от препретените свински чарва, дето са го задръстили и не позволяват на никакво разумно решение да вземе връх. Така че си трябват протести от народа, действат като очистително сред народните представители от управляващата коалиция.
23465
5
27.11 2025 в 13:19
8043
4
27.11 2025 в 13:06
2970
3
27.11 2025 в 12:59
Ми аре давай! ;)
3153
2
27.11 2025 в 12:54
Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?
