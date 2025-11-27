ПП подават сигнал срещу Хамид Хамид заради бити сътрудници в НС

"Продължаваме промяната" ще подаде сигнал в прокуратурата срещу депутата от "ДПС-Ново начало" Хамид Хамид заради нападение над техни сътрудници.
Бившият премиер Николай Денков обяви в кулоарите на парламента, че вчера (26.11.) е имало не само емоции срещу бюджета, които са дали резултат, но и агресия в коридорите на Народното събрание.
"Двама от нашите сътрудници вчера бяха нападнати от известен депутат с инициали "Х. Х." от ДПС-Ново начало". Има медицинско свидетелство, което показва, че това деяние представлява лека телесна повреда и ще изпратим сигнал в прокуратурата", каза Денков.
Той очаква прокуратурата да си свърши работата и държавното обвинение да поиска имунитета на народния представител.
Денков добави, че агресията не идва от ПП, а от тези, които приемат закони и пробутват бюджети в почивката на парламента.
"Протестите не са срещу еврото, а срещу подхода на правителството и управляващите, които се опитват да налагат силови решения. Ние искаме балансиран бюджет, без увеличение на данъците, осигуровките и без излишни разходи", каза още зам.-председателят на ПП.
19-годишният Калоян, нещатен сътрудник към ПГ на ПП, разказа за случилото се.
"Бяхме в коридорите и бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви, бяхме аз и още едно момче - също нещатен сътрудник. Хамид Хамид излезе, взе закачалка и започна да души другото момче и прояви агресия към мен. Удари с юмрук в лицето", разказа той и уточни, че не са го провокирали.
Калоян показа и видео от случилото се.
27.11 2025 в 12:05
