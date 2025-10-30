Пеевски: Пуделите и Пачките организираха пърформанс в Пазарджик

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа снимка на бившия вътрешен министър Бойко Рашков от "Продължаваме промяната-Демократична България" с човек, за когото обясни, че се казва Мухарем с прякор Мухата. Общата им снимка е била заснета в Пазарджик.

По думите на Пеевски фотографията доказва, че по време на изборите за общински съвет и т. нар. граждански арест във връзка с предполагаемата търговия с вот, е било пърформанс.

"Хората с автомобилите... всичко е било пърфиорманс, организиран от Пуделите и Пачките. Лицето от групата на Ярата.... И какво направиха в Пазарджик?! Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората и с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите", коментира Делян Пеевски.

"ДПС-Ново начало" спечели изборите за общински съветници в Пазарджик. Партията на Делян Пеевски е получила 5508 гласа или 17,13 на сто от гласовете на избирателите в общината.

До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Изборите бяха белязани от граждански арести и лов на купувачи на гласове. В града бяха пристигнали народни представители от ПП-ДБ и "Величие", дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата.

Петима задържани за купуване на гласове в Пазарджишко (видео)

Основният фокус бяха ромските махали в селата край града, основно - Огняново. Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и задържани за даване на показания, заявяват от полицията.

Самата полиция прати жандармерия на мястото, но не откри нищо нередно.

От избирателната комисия заявиха, че не са получили нито един сигнал за опорочаване на изборите. Иначе протоколите били пълни с грешки, но те били предимно невинни и в резултат на бързане, не умишлени.