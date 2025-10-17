Мирчев: Политическата криза може да се реши, ако Борисов се еманципира от Пеевски

Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции, така съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи поредния провал на кворум в парламента.

"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив, тъй като тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите", каза Божанов в кулоарите на парламента.

Той коментира и срещите на ГЕРБ с избиратели по райони, като посочи, че "е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".

По време на гневната си реч Борисов се закани, че "повече ние кворум няма да им правим" и изпрати депутатите си да обикалят из страната и да оценят кондицията на партията.

"От утре всички по родните си места – да видите колко е изядено от ГЕРБ: крака, ръце, колко е оглозгано, какво е останало! От вашите доклади ще направя преценка какво ще бъде поведението ни занапред. Има ли изядено и наръфано – отиваме на избори!", каза Борисов.

Поводът за изявлението му пред министри и депутати от ГЕРБ в централата на партията бе слабия изборен резултат на изборите за общински съветници в Пазарджик, където ГЕРБ е на шесто място.

Още във вторник вечерта, веднага след заповед на Борисов, в социалните мрежи се появиха съобщения от депутати на ГЕРБ от цялата страна, които обявиха, че отварят приемни в своите райони.

Според другия съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев "политическата криза може да се реши, ако Бойко Борисов се еманципира от Делян Пеевски".

Да застане пред хората, да ги погледне в очите и да каже: Аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не мога, хвърлям кърпата", допълни той.

По повод скандалите около НСО, Мирчев заяви, че по-важното в случая е да бъде махната охраната на Пеевски.

"Неговата охрана като брой и като сума, която се плаща от българските граждани, е по-голяма, отколкото охраната на президентството, на президента, на премиера", допълни депутатът от ДБ.

На въпрос дали ПП-ДБ са готови за избори, Божанов отговори, че опозицията винаги е готова за избори, но въпросът е към управляващите, които решават дали страната ще отиде на избори, или не.