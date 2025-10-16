ГЕРБ се срещна с граждани в Габрово. Ето ги и ''гражданите''

След емоциналното изказване на Бойко Борисов във вторник вечерта депутатите от ГЕРБ масово започнаха "срещи с гражданите" на местно ниво.

Габрово също се включи в списъка, като в късните часове на 14 октомври бе обявен "приемен ден за гражданите" с депутата на ГЕРБ Михаил Митов. На следващия ден бяха качени и снимки и публикация от провелата се среща с гражданите.

Ето какво гласи публикацията на народния представител:

Кои са обаче гражданите, с които се е срещнал депутатът Митов?

В публикация в социалните мрежи се появи следната схема, която показва, че всъщност гражданите по всяка вероятност са си ... самите Граждани за европейско развитие на България.

Което се потвърждава и от самата публикация на Михаил Митов, който не отрича присъствието на общински съветници.

Прави впечатление, че повечето участници в срещата са снимани в гръб, което прави трудно разпознаването на присъстващите, имената на които обаче откриваме и в листата за местните избори от 2023 година.

В крайна сметка - среща с гражданите или партийна среща се състоя на 15 октомври преди обед в централата на ГЕРБ - е въпрос, който едва ли ще намери своя категоричен отговор. Напълно възможно е силно заинтересовани за бъдещето на държавата ни граждани да са очаквали с нетърпение срещата, оповестена 12-13 часа преди самото ѝ провеждане.

zagabrovo.bg