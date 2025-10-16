ГЕРБ-Враца преизпълниха плана с ''Не сме изядени'' и ''Still breathing'' (снимки)

Структурата на ГЕРБ във Враца публикува снимки от вчерашната среща на депутатите, избрани от района, с поддръжници.

Във вторник лидерът на партията Бойко Борисов разпореди на депутатите си да обикалят България, за да проверят "къде колко е изядено" от тялото на ГЕРБ. Оттогава в парламента няма кворум. Днес пресцентъра на ГЕРБ съобщи за поредица от срещи във Враца и Бяла Слатина на депутатите на ГЕРБ Красен Кръстев и Мартин Харизанов.

От кадри, публикувани на официалната страница на ГЕРБ-Враца във Фейсбук, се вижда как местната структура дружно издига плакати с надписи: "Не сме изядени" и "Still breathing" (пр. от англ. "Още дишаме").

"Срещите преминаха при голям интерес и активен диалог, а залите бяха изпълнени с хора, които години наред подкрепят партията и нейните политика", уверяват от партията.

Според прессъобщението е била обсъдена "актуалната политическа обстановка в страната, бъдещите управленски приоритети на партията и предизвикателствата, пред които е изправена местната власт".

"Няма алтернатива в управлението на държавата без ГЕРБ, няма кворум в Народното събрание, няма решения в Министерски съвет, няма стабилност в държавата, но няма и да допуснем твърде високия залог, в който компромисите ерозират подкрепата", заяви депутатът и областен координатор на ГЕРБ-Враца Красен Кръстев.

По думите му структурата на ГЕРБ във Враца остава силна и единна, с "доказани кадри, активни младежки организации и едни от най-високите изборни резултати в страната".

Депутатът Мартин Харизанов заяви, че в последните месеци сме свидетели това че "ГЕРБ отново държи държавата на гърба си":

"Не може само ние да поемаме пасива от управлението, докато други раздават празни обещания, за които в икономиката няма изработени средства. Докато ГЕРБ прави бюджета, работи за въвеждането на еврото и осигурява финансовата стабилност, други партии се надпреварват кой ще обещае повече – без конкретика и без план”.

Мартин Харизанов заговори за това, че "част от партньорите" на ГЕРБ продължавали "да мислят в тесни партийни рамки - кадрови схеми, вътрешни битки, дребни сметки, вместо реално управление в полза на хората".

По думите му младежката организация на ГЕРБ-Враца расте "ежемесечно". Използва и формулировката, чута из множество населени места в България вчера - че "ГЕРБ е гръбнакът на управлението".

До края на седмицата структурите на партията ще представят своите доклади и анализи след решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.