Очаквано парламентът няма да заседава и днес

Очаквано за трети пореден ден парламентът не успя да събере кворум. В пленарната зала се регистрираха 53-ма депутати, при нужни 121, за да започне заседанието.

Причината е заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на гневен брифинг по повод ниския резултат на партията на частичните избори в Пазарджик - че депутатите му няма повече да осигуряват кворума в парламента.

Днес в залата присъстваха само народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България", АПС, МЕЧ и двама от БСП.

В сряда (15.10) се регистрираха 61 депутати, а в четвъртък (16.10) с 10 повече - 71 народни представители.

В пленарната зала тази седмица нямаше представители на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

От залата вчера отсъстваха ИТН, които в сряда се регистрираха. "Възраждане" влязоха в залата, но не се регистрираха, както правят от месеци, а днес дори не присъстваха.

Вчера и в сряда присъстващите депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ, АПС и "Величие" се регистрираха, но след като лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се разграничи от 8 свои депутати, които се регистрираха и след това му се извиниха ''трикратно'', днес нямаше регистрация на хора от партията му.

Любопитно е, че вчера 9 народни представители от "БСП-Обединена левица", които са част от управляващата коалиция, се регистрираха.