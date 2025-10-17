Очаквано парламентът няма да заседава и днес

OFFNews 17 октомври 2025 в 09:09 382 1
НС

Снимка БГНЕС/КЛИМЕНТ ХРИСТОВ
Пленарна зала

Очаквано за трети пореден ден парламентът не успя да събере кворум. В пленарната зала се регистрираха 53-ма депутати, при нужни 121, за да започне заседанието. 

Причината е заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на гневен брифинг по повод ниския резултат на партията на частичните избори в Пазарджик - че депутатите му няма повече да осигуряват кворума в парламента.

Днес в залата присъстваха само народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България", АПС, МЕЧ и двама от БСП. 

В сряда (15.10) се регистрираха 61 депутати, а в четвъртък (16.10) с 10 повече - 71 народни представители.

В пленарната зала тази седмица нямаше представители на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

От залата вчера отсъстваха ИТН, които в сряда се регистрираха. "Възраждане" влязоха в залата, но не се регистрираха, както правят от месеци, а днес дори не присъстваха.

Вчера и в сряда присъстващите депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ, АПС и "Величие" се регистрираха, но след като лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се разграничи от 8 свои депутати, които се регистрираха и след това му се извиниха ''трикратно'', днес нямаше регистрация на хора от партията му.

Любопитно е, че вчера 9 народни представители от "БСП-Обединена левица", които са част от управляващата коалиция, се регистрираха.

    24568

    1

    dolivo

    17.10 2025 в 09:59

    -0
    +0
    Уволнение?

    Аз ако спра да си върша работата, познайте какво ми се случва?

    Бизнеса ми загива.

    Работодателя ми ме уволнява.

    Как да уволним повярвалите си свине?
     
