Бурен скандал в бюджетна комисия, НСО и лекар дойдоха в залата (видео, снимки)

Бурен скандал избухна днес на заседание на парламентарната бюджетна комисия. "Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин", извика на микрофона лидерът на ПП Асен Василев. Депутатът от ПП-ДБ над 30 минути повтаря на микрофона, че заседанието не може и няма да се проведе по този начин - очевидно решен да не допуска обсъждане.

ПП-ДБ бяха планирали на видеостена на площада пред сградата на парламента да излъчват заседанието с начален час 14:15. Настояват, че управляващата коалиция е изтеглила заседанието в почивката на НС, защото се страхуват от електората си. Днес след 18 ч. има и организиран протест от ПП-ДБ срещу проектобюджетите. Пред НС се събират и подписи срещу бюджета в петицията на ПП.

Същевременно хаосът в бюджетната комисия вътре в сградата продължава вече над два часа:

Заседанието бе свикано извънредно, в почивката на пленарното заседание. Зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов прекъсна пленарното заседание, за да може комисията по бюджет и финанси и да приеме двата "малки" бюджета - на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Здравната каса (НЗОК).

Ангелов се позова на чл. 58 от правилника за дейността и организацията на Народното събрание, според който председателят на НС може да поиска почивка за определено време, "когато важни причини налагат" това. Преди Костадин Ангелов да обяви почивка, Делян Добрев от ГЕРБ обвини опозицията, че нарочно искат почивки, за да може "с цел да се добита бюджетна комисия и гледането на бюджета по нощите".

"Предлагам да не влизаме в хореографията на "Продължаваме промяната" и да дадете почивка, в която комисията да проведе своето извънредно заседание", каза Добрев, който е председател на финансовата комисия в НС.

Заседанието започна с грандиозен скандал

"Кой разпореди това безобразие, кой разпореди това безобразие?", взе думата бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев на крака в началото на заседанието. Байрам Байрам от "ДПС-Ново начало" се опита да вземе микрофона от ръцете му.

"Няма да се случи тази комисия по този начин! Няма да се случи тази комисия по този начин! Няма да се приемат на тъмно (б.а. бюджетите на НЗОК и ДОО). От кого ви е страх?", попита Асен Василев. Той настоява бюджетната комисия да се проведе в часа, за който е насрочена - 14:15.

"Хапчетата пихте ли си?", попита го Делян Добрев.

"Г-н Добрев, хайде още веднъж да Ви осъдя за това изречение!", отговори му Асен Василев.

"Чакаме лекарката да дойде и да окаже медицинска помощ", каза му още Делян Добрев.

"Няма да стане по този начин, повярвайте ми", повтаряше Асен Василев.

"Кой сте Вие, че да забранявате!", развика се и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало".

"Лекарката каза, че е тежък случай. Другият вариант е да приемем бюджета", каза Делян Добрев, след като действително лекарка дойде в залата.

"Няма да стане по този начин и да се страхувате да погледнете избирателите си в очите", заяви Асен Василев. По думите му е скандално да се приемат бюджети в почивката на НС.

Венко Сабрутев (ПП) предложи заседанието да се случи в уречения час. Делян Добрев отговори, че заради многото поискани почивки приемането на бюджетите на второ четене ще стане посред нощ.

Делян Добрев каза, че според съгласно чл. 159 от правилника на НС председателят на комисията може да отстрани от едно заседание народен представител, който възразява против наложената си дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин или продължително не дава възможност за нормална работа.

Снимка: БГНЕС

Имаше кратко сбутване между депутати от ПП-ДБ и ДПС-НН. Квесторите се намесиха. Йордан Цонев се разкрещя на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, който заедно с депутати от парламентарната си група дойде в залата. Накрая се чу как Йордан Цонев нарича Мирчев: "Боклук!".

Асен Василев същевременно продължава да повтаря: "Няма да се случи тази комисия по този начин".

Красимир Манов от МЕЧ заплаши, че заради този хаос след малко ще се развилнеят всички народни представители. "Какъв е тоя цирк сега тука", попита той.

Въпреки това, че Асен Василев продължава да говори, председателят на МФ Делян Добрев започна да подлага на гласуване закона. "Правите фарс, г-н Добрев", каза Сабрутев. "Кажете, много ни е страх да се срещнем с избирателите си", каза Асен Василев.

Йордан Цонев го обвини, че ПП искат в залата да дойдат протестиращи, за да може да има още повече хаос.

Делян Добрев подложи на гласуване предложение за прекратяване на заседанието. Не се прие с 7 гласа "за" и 13 гласа "против".

Байрам Байрам от ДПС-НН се разкрещя на ПП-ДБ: "Вие ли ще говорите за мнозинство", след като Асен Василев посочи, че управляващите демонстрират, че "имат мнозинство".

"Няма как в почивката да гласувате бюджет за 100 млрд!", каза Сабрутев.

Цонев предложи депутатите да преминат към обсъждане на бюджетите на ДОО и НЗОК. "Направихме цирка и панаира. Обяснете ни какво виждате, че сме написали, ние ще обясним също", каза депутатът от ДПС-НН.

Венко Сабрутев попита защо официалното излъчване на сайта на НС не излъчва звук от заседанието, а само картина от заседанието. По-късно излъчването на звук от заседанието беше възстановено.

"Ако не бяхте искали почивки, нямаше да се стигне дотук", каза Йордан Цонев.

След това всички микрофони на масата в зала 134 в парламента бяха изключени, а след това отново включени. Цонев повтори, че заседанието е свикано по правилник и че мнозинството е приело заседанието да се състои. "Действайте срещу демократичните правила", каза депутатът от ДПС-НН.

Какво правят НСО в залата?

Ивайло Мирчев (ДБ) и Венко Сабрутев попитаха защо в залата са дошли "момчета на НСО".

"Всеки може да дойде в залата и да слуша, включително и НСО. (...) Сами са дошли", отговори Делян Добрев.

Мирчев призова тримата от НСО "да кажат кой ги е призовал да дойдат в залата". Добрев му отговори, че НСО, които отговарят за реда, имат право да дойдат в залата. "Г-н Мирчев, за съжаление и вие се включихте в този цирк. Не отива на вашата партия", каза му Делян Добрев.

Снимка: БГНЕС

"Със сила ли ще приемате този закон?", възмути се Сабрутев.

"Нали разбирате, че ако искахме да ви изнесем - щяхме да го направим", каза Йордан Цонев. "Вас първо щяхме да изнесем", обърна се лично към Венко Сабрутев.

Все пак Делян Добрев поиска НСО да напуснат залата. Атанас Атанасов (БСП) каза, че като "се държат като невменяеми" как да не бъдат НСО в залата. "Тихо, кученце на Гергински!", отговори му Венко Сабрутев.

"Сега разбра ли народът защо им викат психодесни", попита Цонев. Манол Пейков от ДБ също се появи в залата и започна да вика.

Александър Койчев от ГЕРБ също призова да се премине към дебат и каза, че с поведението си Асен Василев отблъсква избирателите си. "Не разбирам защо правите това, нямате обяснение. Такъв цирк никой не е правил и не Ви отива като бивш финансов министър да го правите", каза той.

"Сериозно ли не разбирате - опитвате да приемете в почивката да приемете бюджетите на държавата, така както за 28 секунди го направихте в енергийната комисия", отговори Василев.

"Нормално ли е вашата парламентарна група да заплашва със сила? Ставате като "АТАКА!", попита Койчев. "Г-н Койчев се чувства заплашен", иронично отбеляза Сабрутев.

Съпредседателят на Да, БГ Божидар Божанов попита дали наистина бюджетите на ДОО и НЗОК ще се приемат в почивката в присъствието на хора с пистолети.

Към 13:50 часа депутатите започнаха да гласуват параграфите на бюджета. ПП настояват осигуровките да не се вдигат.