Протести блокират столицата днес

Общ протест в София днес организират и от КТ "Подкрепа" - на работещи в Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане, с искане управляващите да осигурят 20 процента ръст на заплатите в трите агенции от догодина.

Протести в обедната им почивка ще има и пред териториалните поделения на трите институции в страната.

Пред Народното събрание ще протестират и от Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".

Демонстрация в столицата пред Министерския съвет организират и от Национална Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Тя е под наслов: "За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите".

Представители на Продължаваме промяната - Демократична България излизат на протест пред парламента тази вечер. от 18 часа. Повод за това са предложенията на кабинета за повишаване на осигуровките, на данък "дивидент" и въвеждането на нов софтуер за отчитане на продажбите на търговците от догодина.

От партията се заканват протестът им да мирен, но ако не бъдат чути, ще последва "радикализация".

Преди дни Николай Денков от коалицията обясни, че ако се направят корекции и той стане балансиран – от "Продължаваме промяната" ще го подкрепят.

Ако разходите се задържат на 46%, следва още по-тежка вълна по увеличаване на данъците, защото, за да бъдат финансирани такива огромни допълнителни разходи, това може да стане само с промяна на сегашния данъчно-осигурителен модел и то драстична. Затова сме толкова недоволни от този бюджет, обясни и Мартин Димитров.

На демонстрация се очаква от ВМРО да поискат да бъдат защитени правата на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония след нападението над журналиста Владимир Перев.