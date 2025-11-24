Петицията на ПП срещу вдигането на данъците и осигуровките набира сила

Петицията на "Продължаваме промяната" срещу проектобюджет 2026 г. набира сила. Към този момент подписалите се в нея са общо 15 759.

Авторите на петицията настояват: "да не се вдигат данъците и осигуровките; да не се удрят заплатите и да не се мачка бизнеса." Добавят към това и искане "да не се раздуват заплатите на силовите структури и да спрат кражбите на милиарди от нашите пари".

"Няма да мълчим! Бюджет 2026 предвижда най-голямото увеличение на данъци и осигуровки от 1996 година досега. Тежък удар по работещите и бизнеса. Ще изпразнят джобовете ни, за да имат повече пари за кражби", заявяват от "Продължаваме промяната".

Те са против увеличението на пенсионните осигуровки с 10%, скокът на максималния осигурителен доход с 470 лв, както и двойното увеличение на данък дивидент.

Според изчисленията на ПП, ето колко точно повече ще плащат работещите ще плащаме през 2026 г., ако проектобюджетът на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН с подкрепата на ДПС-НН бъде приет окончателно:

- При заплата 2500 лв – ще платим допълнително над 600 лева за осигуровки

- При заплата 3500 лв – сумата нараства на 840 лева

- При заплата 5000 лв – ще плащаме над 2000 лева повече, защото допълнително ще бъдем ударени и от увеличения праг на максималния осигурителен доход.

"С тези пари може да пратим децата ни на летен лагер, а не да пълним прасе-касичката на управляващите", пишат от ПП.

Към момента бюдет 2026 г. е приет на първо четене. Очаква се да бъде гласуван финално от Народното събрание още тази седмица.

ПП аргументират петицията си с думите, че "предложеният бюджет е рекет, а не отговорност към работещите хора, като увеличава неравенството между бедни и богати, унищожава бизнеса и работните ни места, води до по-ниски заплати за всички работещи в частния сектор за сметка на администрацията и държавата да потъва в дългове с изтеглянето на рекордни заеми".

От партията на Асен Василев отбелязват още, че е предложено 11% увеличение на заплатите в МВР, при положение, че само преди месеци служителите на системата получиха 50-процентов ръст.

Добавят и че "Анти(про)корупционната комисия" (б.а. Комисията за противодействие на корупцията - КПК, оглавена от Антон Славчев) също е със заложено увеличение на бюджета от 52% в бюджета - на фона на увеличението от 65%, одобрено от парламента само преди месеци.

Единствената точка в дописката, която вече не важи е искането на ПП да не се вдигат заплатите във Висшия съдебен съвет (ВСС), както оттам поискаха - 26% на текущите им заплати от 24 000 лв/месец. Това предложение бе отхвърлено от депутатите при гласуването на бюджета на първо четене миналата седмица.

Протестът срещу бюджет 2026 ще се проведе в сряда (26.11.) от 18 ч. на площад "Независимост", съобщиха междувременно днес организаторите му от "Продължаваме промяната". Протестът беше насрочен за утре, когато трябваше да се проведе заседание на комисията по бюджет и финанси, по време на което да се проведе второ гласуване на проектобюджета.