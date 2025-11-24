Апелативният съд: Делян Добрев да плати обезщетение за клевета на Асен Василев

Председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев е спечелил на втора инстанция делото за клевета за 250 000 лв., което води срещу Делян Добрев от ГЕРБ, съобщи "Сега".

На Василев е присъдено обезщетение от 25 100 лв., тъй като искът му беше частичен. Така, ако спечели окончателно делото, той ще може да предяви претенции за пълната сума, като първото решение ще има сила на пресъдено нещо за основанията, т.е. че има причинена вреда.

Бившият финансов министър смята, че е оклеветен с редица медийни участия, изказвания от парламентарната трибуна и статуси на Добрев във Фейсбук, с които прави внушения, че Василев участва в корупционни схеми.

Твърдението, заради което Добрев е осъден, е пост, в който казва:

Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н. Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно.

Той дължи обезщетението с лихвите от 7 януари 2023 г. насам. Освен това трябва да плати на Василев и 13 156 лв. разноски пред двете съдебни инстанции.

В иска си Василев обяснява, че с това умишлено и упорито разпространяване на клевети се уронва доброто му име в личен, социален и професионален аспект. В иска си той отбелязва още, че е изпитал непреодолимо възмущение от тези клевети. Освен това понесъл и физически болки и страдания - силно сърцебиене, повишаване на кръвното налягане, силно главоболие и безсъние.

Според първата инстанция отношенията управляващи - опозиция предполагат конфронтации за позиции и изострен тон.

"Дори от отправените остри критики Василев да се е почувствал засегнат и да е претърпял вреди, то той дължи да понесе тези вреди в качеството си на публична личност, без отговорността за тях да възниква за ответника", мотивира се градският съд защо отхвърля иска.

Апелативният съд е съгласен, че повечето изказвания и постове на Добрев не са проблемни. Не така стоят нещата обаче с репликата за "бялата якичка". Макар и изказани в състояние на афект, то заради смисъла си нарицателното "престъпник с бяла якичка" е обидно.

Все пак в решението отново се подчертава, че "политическият диспут у нас се води с реторика, която не е образец за подражание".

Съдът приема, че Василев е бил "засегнат от вменените му обвинения за престъпно користно участие в управлението на страната, облагодетелстващо го чрез получаване на комисионни в банкови сметки в чуждестранни банки или по сметки на офшорни дружества".

Според магистратите обезщетение от 25 100 лв. е "справедлив еквивалент за емоционалния дискомфорт на Василев, произтекъл от отправеното обвинение в корупция, като тази сума следва да възмезди всички понесени вреди" - т.е. при предявяване на претенция за обезщетяване до пълния размер от 250 000 лв., искът би бил неоснователен.

Решението на апелативния съд може да бъде атакувано и пред Върховния касационен съд.