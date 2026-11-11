Шефът на АПИ за катастрофата: Пътят е в добро състояние. Виновна е мъглата

Пътят е в добро състояние. Видимо всичко изглежда в нормално експлоатационно състояние, за да може да го ползват шофьорите и водачите. Ужасен инцидент. Има ужасно много дефицити по пътната инфраструктура, по които работим постоянно, за да ги подобрим.

Това обяви пред бТВ председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Александър Тодоров по повод ужасяващата катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха хора, а други бяха ранени. По думите му към момента не може да посочи пропуски в работата на агенцията. По думите му причините за трагедията ще бъдат установени след приключването на разследването и назначените експертизи.

„Преди всичко отново искам да изкажа съболезнования на семействата и близките на загиналите. Като грешки отчитаме множество фактори, които мисля, че ще бъдат изяснени след всички следствия и експертизи“, каза Тодоров.

Той подчерта, че АПИ не е разследващ орган и компетентните институции трябва да установят причините за инцидента. Като основен фактор посочи гъстата мъгла с променлива видимост.

„Нямам личен опит да съм виждал такава мъгла, каквато е описана – с видимост 10-15 метра точно в един определен участък. Не мога даже да си представя какво става да се удариш в стена от тази мъгла и какви ще са реакциите“, коментира председателят на УС на АПИ.

По думите му пътят е бил в добро състояние и като настилката, и като маркировка и пътни знаци. Тодоров увери, че агенцията ще съдейства за всички необходими експертизи.

На въпрос кога е била установена мъглата и какви мерки може да предприеме АПИ като стопанин на пътя, той обясни, че координацията с МВР е на много добро ниво. В координационния център има денонощно служители на двете институции.

„По нашата информация няма предварителни сигнали за мъгла на телефон 112. Мъглите като цяло са природни явления, които се случват постоянно и тази аномалия не можем да я предвидим“, обясни Тодоров.

Той уточни, че тол системата е насочена към таксуването на ползвателите на пътя, а наблюдение на трафика наживо и в реално време не се извършва.

Координационният център получава официални данни за метеорологичната обстановка от НИМХ, както и информация от камерите и контролните точки. При сигнали центърът реагира възможно най-бързо, за да осигури необходимата организация.

Тодоров обясни, че за изграждането на по-активна система за наблюдение и предупреждение се работи още от първия ден на сегашното ръководство на агенцията. Тя ще включва интелигентни транспортни системи и знаци с променливо съдържание, които да предупреждават шофьорите за опасности на пътя.

„Подготвени са нещата. Включени са в план-графика за обществени поръчки, подадени са за финансиране. Техническите спецификации са в много напреднала фаза“, посочи той.

По думите му първо ще бъде изготвен проект, ще бъдат уточнени точките и местоположенията на съоръженията, така че системите да бъдат максимално ефективни и синхронизирани с тунела на магистралата.

Тодоров припомни, че през 2020 г. е бил подписан договор за изграждането на подобна система, но той е прекратен. Оттогава проектът е на трупчета.

На въпрос какво може да се направи незабавно за подобряване на безопасността и какъв е протоколът за действие при сигнал за гъста мъгла, той изтъкна, че това става съвместно с екипи на МВР, но не е възможно полицейски екипи да обезопасяват цялата пътна мрежа.

АПИ планира да използва и новата си система за публикуване на предупредителни съобщения към шофьорите.

„Постоянно апелираме в новата система, която е качена, да се пускат предупредителни съобщения – карайте с повишено внимание, намалете скоростта. Мисля, че за момента хората го оценяват добре“, каза той.

Информацията от системата може да бъде използвана и от доставчиците на навигационни услуги. Тодоров уточни, че данните са свободно достъпни и могат да бъдат изтегляни от тях, за да достигат до шофьорите.

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