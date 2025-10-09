Проверките в ''Елените'' продължават, достъпът се възстановява

Продължават проверките за законността на строежите във ваканционно селище "Елените". През вчерашния ден при масирани полицейски акции бяха иззети документи от сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Проверката се извършва под надзора на Окръжната прокуратура.

Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.

През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи. Очаква се след 8.30 ч. достъпът на жителите до домовете им да бъде възстановен. Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.

Междувременно продължават възстановителните работи на територията на вилното селище. Учениците в Несебър, Свети Влас, село Кошарица и Слънчев бряг остават днес на онлайн обучение.

От Регионалната здравна инспекция препоръчват водата в наводнените селища да не се използва за питейни нужди. До края на седмицата трябва да са готови вторите проби за качествата на водата. Тогава контролните органи отново ще издадат предписания.

Резултатите от проверките на различни комисии, извършили проверки в курорта "Елените", ще бъдат обявени, след като в Областната управа в Бургас пристигнат протоколите и становищата.