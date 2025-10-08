Полиция влезе в община Несебър и в РДНСК-Бургас заради наводненията

Полиция влезе в сградата на Община Несебър. А също и в Кадастъра и РДНСК-Бургас.

Действията на органите на реда са във връзка с наводненията, които отнеха живота на четирима души в курорта Елените.

В района на община Несебър наблюдава засилено присъствие на униформени.

В същото време пред сградата на Проектантска организация на бул. „Стефан Стамболов” 120 в Бургас буквално почерня от полиция. Униформените, заедно с прокурор, влязоха в Регионалната дирекция за национален строителен контрол, която се намира на втория етаж, съобщава регионалният сайт Флагман.

Според медията акцията очевидно се отнася до изземване на строителни книжа след наводненията в община Несебър.

Директорът на РДНСК-Бургас инж. Янчо Райков бе в кабинета си, а на масата имаше скици и чертежи, свързани с терените на в.с. "Елените".

"Нямам представа какво се случва. В момента тече проверка. Материалът е много по обем. Басейнова дирекция ни сигнализира за строителство във в.с. "Елените". Към края на седмицата ще има резултат от проверката", каза инж. Райков, цитиран от Флагман.