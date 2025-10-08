РЗИ Бургас предупреди за влошено качество на водата в района

Водата в градовете Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводненията в района на общините Царево и Несебър, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Бургас. В общините Царево и Несебър водата не трябва да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.

Очакват се резултатите от контролните проби във всички засегнати населени места, предаде БТА.

Днес областният управител на Бургас Владимир Крумов свика координационна среща между институциите, работещи по овладяването на последствията от наводненията.

С нормализиране на метеорологичната обстановка се възобновяват действията по разчистване във вилното селище Елените. До 17:00 часа днес собствениците на имоти там ще имат възможност за пешеходен достъп до домовете си през контролно-пропускателния пункт, но движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника. От 17:00 часа до 8:30 часа утре достъпът ще бъде ограничен заради съображения за сигурност.

В Елените все още няма ток и вода, като част от мерките за безопасност. Екипите продължават възстановяването на инфраструктурата и комуникациите. За по-добра информираност на хората на място отново ще бъде активирана системата за ранно оповестяването BG-Alert.

В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, като за удобство на жителите документите могат да се подават и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, където им се предоставя храна и грижа. Училищата в Свети Влас, Кошарица, Несебър, Слънчев бряг и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Заместник-кметът на община Царево Денис Диханов съобщи, че дейности по разчистване и възстановяване на инфраструктурата се извършват във всички засегнати населени места.