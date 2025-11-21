Нов рунд Терзиев срещу Панайотова: Главният архитект остава без служители

Всички щатни бройки от Направление "Архитектура и градоустройство" отиват към новото направление по градоустройство и планиране на подчинение на нов зам.-кмет - Любо Георгиев. Главният архитект - Богдана Панайотова, остава без служители, но ръководените от Георгиев ще й помагат.

Това предвижда нов вариант за структурна реформа в общината, преложена от кмета Васил Терзиев, след като СОС не подкрепи доклада му на 13 ноември.

Промененият е качен на сайта на Съвета за предстоящото заседание на 27 ноември.

В предходния вариант на реформата в администрацията беше предвидено на подчинение на главния архитект да останат 56 служители, а към новия заместник-кмет да бъдат прехвърлени 85. Сега Георгиев ще е шеф на 140 души.

Работодател на всички си остава кметът Васил Терзиев. Промените в НАГ, срещу които арх. Панайотова вdъзрази, доведоха до поисканата й оставка от Терзиев със sms. Тя отказва да я подаде и иска среща с кмета очи в очи.