Нов рунд Терзиев срещу Панайотова: Главният архитект остава без служители

Всички щатни бройки от Направление "Архитектура и градоустройство" отиват към новото направление по градоустройство и планиране на подчинение на нов зам.-кмет - Любо Георгиев. Главният архитект - Богдана Панайотова, остава без служители, но ръководените от Георгиев ще й помагат.
Това предвижда нов вариант за структурна реформа в общината, преложена от кмета Васил Терзиев, след като СОС не подкрепи доклада му на 13 ноември.
Промененият е качен на сайта на Съвета за предстоящото заседание на 27 ноември.
В предходния вариант на реформата в администрацията беше предвидено на подчинение на главния архитект да останат 56 служители, а към новия заместник-кмет да бъдат прехвърлени 85. Сега Георгиев ще е шеф на 140 души.
Работодател на всички си остава кметът Васил Терзиев. Промените в НАГ, срещу които арх. Панайотова вdъзрази, доведоха до поисканата й оставка от Терзиев със sms. Тя отказва да я подаде и иска среща с кмета очи в очи.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Разкол на протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране (снимки)
Заслужават смърт. Тръмп се разгневи на конгресмени, зовящи военните да не изпълняват незаконни заповеди
Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на пет години затвор
Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план