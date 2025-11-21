Арх. Любо Георгиев: Цените в синя и зелена зона са ниски, много хора влизат с колата си в тях, без да се замислят

Разширението на синя и зелена зона и увеличаване на цената ще повлияе успокояващо. Ако ние не въведем ред по отношение на паркирането този град още повече ще се задъхва и още повече коли ще има. Сега цената е ниска и много хора влизат с колата в зоните, без да се замислят.

Това заяви арх. Любо Георгиев, ръководител на "Екип на София" и бъдещ зам.-кмет по градоустройство и планиране на София, когато СОС одобри структурната реформа на кмета Васил Терзиев, по БНТ.

Практически, за да мога аз да започна работа, трябва да има реформа. Иначе просто няма поле за действие. Второ - забелязвам промяна в стила на действие, в подхода, който се надявам да става все по-диалогичен. Мисля, че кметът Васил Терзиев събира около себе си все повече хора, които могат да работят в екип, обясни арх. Георгиев.

Има нужда от промени, "защото всички си даваме сметка, че средата в София не е на ниво", смята той.

"Със сигурност Васил Терзиев има трудности. И в началото имаше трудности. Мисля, че нещата се подобряват от гледна точка на процеси. Аз съм оптимист по принцип. Ако не бях, изобщо нямаше да се занимавам с градска среда. Аз вярвам, че тези промени трябва да се случат".

Любо Георгиев не пожела да коментира скандала между Васил Терзиев и главния архитект Богдана Панайотова, но коментира контекста, в който той се случи, а именно, че има разминаване между поведението на главния архитект в последно време и фактически заявката, условията, при които е направен конкурсът. Мисли, че именно там е разривът. Според него главният архитект не може и не трябва да бъде част от политическия кабинет.

"Именно затова е важно да се върне експертната функция на главния архитект, а не както е сега - той е огромен администратор на всички преписки и на какви ли не неща, свързани отвъд законовите правомощия".