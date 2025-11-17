Главният архитект на София излезе от болница, иска среща с Терзиев за оставката си

Главният архитект на София Богдана Панайотова иска "разговор в очите" с кмета Васил Терзиев, за да разбере какви са мотивите му да поиска оставката й.

Искам разговор в очите. Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извода без доказателства, че има намеса това към отношението на кмета към мен, заяви арх. Панайотова по БНТ. Тя уточни, че вече е изписана от болницата, където получи sms-а от Терзиев, че й иска оставката, и е на домашно лечение.

Мисля, че желанието за разговор е взаимно за и следва да бъде проведен след завръщането ми на работа, каза още тя.

По думите й тя е поддържала създаването на длъжността на зам.-кмет по градоустройството. "Желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа, който остава към главен архитект, поради абсолютна невъзможност за вършене на работа с два пъти по-малко служители щатни бройки."

Според думите на Панайотова идеята на кмета с новата структура "поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските си функции по закон и това го доказвам с доста сериозен доклад и становище до СОС."

"Контролът по строителство, градоустройство, проектиране и всичко съгласно закона за устройство на територията действително е вменено на главния архитект. В случая се отнемат точно тези контролни права", посочи тя.

Относно назначаването на архитект Любо Георгиев като заместник-кмет по градоустройството, Панайотова коментира:

"Аз не го познавам лично, срещала съм се с него само веднъж и то, говорейки заради структурата, това беше преди повече от месец и половина. Не знам дали е възможно и как бихме работили с него, поради това, че аз лично не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно и не е мотивирано."

Очевидно за новата структурата на Терзиев не е само с мен разногласието, а и с браншови организации и със СОС. Искам директно в очите в разговор да чуя какви могат да бъдат мотивите, аз ли съм прекалила и съм нарушила ангажименти, които съм поела за прозрачност, за спиране на строителство, за друго, защото не ми е ясно, обясни арх. Панайотова.