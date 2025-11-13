СОС не одобри новата структура на общината, предложена от Терзиев

Столичният общински съвет не подкрепи новата структура на Столична община, предложена от кмета Васил Терзиев, на заседанието си днес.

Съветниците подкрепиха с 35 гласа за отрицателното становище на комисия за структурата и така на практика отхвърлиха реформата на кмета.

Ще внеса доклада отново на следващо заседание, обяви Терзиев.

Съветниците определиха като "слона в стаята" намерението на кмета да направи промени в Направление "Архитектура и градоустройство" и да назначи за зам.-кмет по градоустройствено планиране арх. Любо Георгиев, който да поеме част от функциите на главния архитект. Той е ръководител на "Екипът на София" и на реализацията на програмата "Визия за София 2050".

Терзиев отговори на обвинения от съветниците, че сред предложенията му има незаконосъобразни, като подчерта, че структурата е консултирана с юриста Валентина Бакалова, учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право. Тя е писала градоустройствените закони, подчерта Терзиев, а вие твърдите, че предложената от мен нова структура ги нарушава, подчерта Терзиев.

Призовавам ви да внесете още на следващото заседания доклада за новата структура на общината, защити Терзиев председателят на групата на Спаси София Борис Бонев.

Тази реформа е част от предизборната ми програма, подчерта кметът Васил Терзиев.

Адвокат Валентина Бакалова дава правни становища при създаването на Закона за устройство на територията, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община, проекти за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър, проект за изменение на Закона за енергетиката, Законопроект за водоснабдяване и канализация, Концепция за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост и на свързаните с него промени в други закони, както и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им.