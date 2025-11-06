Кметът Терзиев иска нова структура на администрацията в Столична община

Кметът Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на администрацията.

"Всички изменения се извършват без увеличаване на общата численост на администрацията, чрез оптимизация на съществуващия ресурс - с цел по-бързо и резултатно изпълнение на приоритетите на града" - заявиха от Столична община.

„Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат. Не искаме временни, оперативни решения, а управленска рамка, която да носи резултати във времето“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Нов заместник-кмет в направление "Градско планиране и развитие"

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство – "фигура, която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София".

Решението цели да "възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството".

"Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици. В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството. По този начин се постига ясно разграничение на функциите: политическото ниво определя визията и приоритетите, а експертното – гарантира качеството и спазването на закона" - заявиха от СО.

“През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура – позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната“, заяви Васил Терзиев.

Ново направление "Сигурност"

Новата структура предвижда създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации, инспекторат за противодействие на корупцията и административна единица за поддръжка на изградените обекти.

"Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки - Столична община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Новата структура подрежда функциите така, че да няма дублиране между звената и всеки екип да знае ясно своята роля и отговорност. Чрез по-добра координация и вътрешна организация общината ще може да реализира повече проекти, с по-малко бюрокрация и по-бързи резултати за гражданите" - заявиха от СО.

Докладът за новата структура ще се разглежда на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.

Напрежение в Столична община

Вчера кметът поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова с публикация във Фейсбук. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати, отбеляза Терзиев.

В отговор с публикация във Фейсбук Панайотова съобщи, че няма намерение да подава оставка. Тя посочва, че пише в качеството си на главен архитект на Столичната община от болничното легло, където е на системи от миналата седмица.

Причината за поисканата оставка на Богдана Панайотова е несъгласието й с новата структура на общинската администрация, подготвена от кмета Терзиев, научи OFFNews.

В момента тече чистка в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община, научи още OFFNews.

По ръководството на новоназначения заместник кмет по правни въпроси Стефан Дъров текат затворени в тесен кръг обсъждания за иницииране на дисциплинарна процедура с цел да бъде отстранен главния архитект на София.