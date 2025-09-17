''Мечки има, вода няма'' – кметът на Ловеч за режима на водата и за засилените мерки след забелязана мечка в града

Две теми вълнуват Ловеч през последните дни – водният режим и появата на мечка в града.

От 15 септември в Ловеч е въведен режим на водоподаването – водата се спира всяка вечер от 23:00 ч. до 06:00 ч. сутринта. Ограничението е наложено, след като дебитът на магистралния водопровод падна до 260–270 литра в секунда. При тези стойности е задължително да се предприемат ограничителни мерки, за да се гарантира водоснабдяването на града, обясни кметът Петков.

За решението на проблема с водата се работи постоянно, като Община Ловеч има подписан договор с МРРБ за проектирането на целия кв. „Здравец“, включително подмяна на ВиК инфраструктурата. Процедурите са преминали и предстои подписване на разрешение за строеж. До края на годината в Ловеч ще бъдат готови и проектите за осем улици в карето между бул. „България“ и ул. „Търговска“.

В капиталовата програма е заложено и проектиране на Северна индустриална зона и кв. „Продимчец“. Най-големите очаквания са свързани с подмяната на магистралния водопровод, който в рамките на следващите пет години трябва да бъде изцяло обновен. Според кмета тези стъпки ще позволят в близките години да се прекрати режимът на водата, дори и при засушаване.

На 14 септември вечерта в Ловеч е подаден сигнал за видяна мечка. Ден по-късно – на 15 септември, кметът Петков свика заседание на щаба за бедствия и аварии. Бяха обсъдени и предприети мерки за безопасност, координацията между институциите и последващите действия за гарантиране сигурността на гражданите. Като превантивна мярка ще се извършват редовни обходи в различни части на града, за да се следи движението на животното.

По повод нереализирания проект за язовир „Черни Осъм“ още през изминалата година Петков направи коментар: „Мечки има, вода няма“, който днес звучи още по-актуално.