Как се възпитава отношение към историята (подкаст)

Как се възпитава отношение към историята? Как музеят може да бъде интересен за децата и защо работата с най-малките всъщност е работа за цялото общество?

На тези въпроси търсим отговор в епизод 10 на „Студио Габрово“ с Христинка Шепелева – главен уредник в Регионалния исторически музей – Габрово.

Разговорът ни естествено се насочва към хората, които съхраняват паметта, разказват историята и търсят нови начини тя да стигне до следващите поколения.

„Моята кауза е да се занимаваме с децата, и то с най-малките деца“, казва Христинка Шепелева.

По думите ѝ работата с децата е един от най-важните пътища към изграждането на активни и ангажирани хора в бъдеще. А резултатите се виждат още сега – деца, които след посещение в музея се връщат и разказват какво са научили.

„На децата им е интересно, запомнят това, което са видели в музея и след това идват отново и казват: „Аз знам за Априлското въстание, аз знам за знамето“.“

За Шепелева работата за обществото минава през работата с децата, особено след като според нея има цяло поколение, което е било „изпуснато“ по отношение на връзката с историята и културното наследство.

От скучния музей към преживяването

„Музеите бяха скучни и нямаше хора, но сега вече не е така.“ В разговора говорим за промяната в музейното дело и за необходимостта музеите да бъдат не просто пространства, в които се съхраняват експонати, а места, в които посетителят преживява историята.

Според Христинка Шепелева един музей не е задължително да бъде „супер лъскав“, нито всичко в него да бъде ново.

„Много е важно за един музей да създава емоция в хората. Преживяването и емоцията връщат хората.“

Именно тази философия стои и зад работата на РИМ – Габрово с децата. При създаването на новата експозиция е предвидено специално пространство за най-малките посетители. Така се появява и „Библиотека за малки откриватели“ – с 15 книжки, игри, предизвикателства и различни материали, чрез които децата не просто гледат, а взаимодействат с историята.

Идеята е ясна – децата да преминат от наблюдатели към малки изследователи.

Историята се учи и чрез игра

В епизода говорим и за иновативните подходи, с които музейните специалисти работят с деца в училищата и детските градини. Творчество, игра, експерименти и преживяване – това са част от начините, по които историята може да стане разбираема и близка за едно дете.

Защото децата, казва Шепелева, са „изключително интелигентни“ и когато им бъде дадена възможност да участват, те могат да бъдат много повече от пасивни слушатели.

150 години от Априлското въстание – историята оживява

Специално място в разговора има и голямото събитие, посветено на 150-годишнината от Априлското въстание. Проектът на РИМ – Габрово е избран именно заради широкия обществен обхват и добрия отзвук на инициативите, свързани с годишнината.

Говорим за будителите от Априлското въстание, за техния пример и за фигурата на Цанко Дюстабанов – човек, превърнал личния избор и поетия риск в част от историята на Габрово. Но какво трябва да остане от тази история в съзнанието на едно дете?

„Децата не е нужно да знаят всичко, но да имат това усещане, че принадлежиш към общество, в което хората се борят за свобода и за чест – това е най-важното, което децата трябва да запомнят.“

Има ли днес хора, с които да се гордеем?

В разговора търсим и отговор на един по-голям въпрос – какъв е отзвукът във времето на великите дела на възрожденците и имаме ли поводи за гордост днес? Историята не е само разказ за миналото. Тя е и начин да разберем какво означава да направиш избор, да бъдеш подготвен и да поемеш риск.

„За да можеш да постигнеш нещо, е хубаво да си подготвен, на първо време, а дали си струва да поемеш риск – това ще покаже времето.“

И може би именно тук се срещат будителството от миналото и работата с децата днес – в опита да създадем хора, които познават историята си, но и имат смелостта да участват в настоящето.

Епизод 10 на „Студио Габрово“ с Христинка Шепелева е разговор за музея, който не просто пази миналото, а търси начин да го превърне в преживяване за бъдещето.



Тази статия е създадена в рамките на инициатива „Свободен глас – информиран избор“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.

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