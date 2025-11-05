Терзиев поиска оставката на главния архитект на София

Кметът Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столична община - арх. Богдана Панайотова.
В социалните мрежи той пише, че още от началото на мандата е било ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати.
Позицията на столичния кмет е следната:
"В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.
Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции.
Реформата, която започваме, цели именно това – да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво, и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите.
Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог. Следващият етап от развитието на процеса по градско планиране ще бъде посветен на:
- изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план;
- преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията;
- разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град;
- навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването;
- систематична и целенасочена грижа за културното наследство;
- фокусирана работа по ключови градски проекти;
- прозрачност на процедурите и на крайния резултат.
За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структура ще представим до края на настоящата седмица.
В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем.
София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града."
