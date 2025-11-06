Защо Терзиев поиска оставката на арх. Панайотова със SMS

Причината за поисканата оставка на главния архитект на София Богдана Панайотова е несъгласието й с новата структура на общинската администрация, подготвена от кмета Васил Терзиев, научи OFFNews.

Арх. Панайотова не е съгласна с отредената й роля в нея. За вчера тя е имала насрочена среща с общински съветници, на които да представи новата структура на "Направление "Архитектура и градоустройство", без да се съобразява с цялостната структура, подготвяна от Терзиев. Затова кметът е поискал оставката й от Бразилия, където се намира в момента, със SMS и обявил публично действието си. Целта е била да изпревари неекипните действия от нейна страна, твърдят източниците ни. Срещата в НАГ е била отменена.

Терзиев вече обяви намерението си да има зам.-кмет "по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции". Очакванията са това да бъде арх. Любо Георгиев, който бе част от екипа на кмета в началото на мандата му.

Ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структура ще представим до края на настоящата седмица, обяви вчера Терзиев.

Кметът се прибира от Бразилия днес.

Арх. Панайотова пък обяви по БНТ тази сутрин, с пряко включване от болницата, в която се намира, че очаква завръщането на Терзиев с нетърпение, за да се срещнат "очи в очи" след нейното излизане от клиниката. Тя потвърди, че няма подаде оставка. В SMS-а няма никакви мотиви и нямам представа за причините, довели дотук. Никога до момента не съм установила противоречия, та да се налага тази спешност с SMS, заяви още арх. Панайотова.

Още снощи тя отговори на Терзиев за поисканата й оставка, като подчерта, че не е имала личен контакт с него от 24 октомври.

Терзиев назначи Богдана Панайотова на 16 април. По време на конкурса за главен архитект на София на въпрос на кмета Васил Терзиев "Какво би Ви накарало да си подадете оставката?", арх. Панайотова заявява: "Ако кметът ми я поиска, по каквито и да е причини".

Явно ситуацията сега е доста променена и напрежението в Столична община предстои.