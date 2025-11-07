Кметът Терзиев отне правомощията на главния архитект

Кметът на София Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект Богдана Панайотова, съобщават от Столична община.

"Считано от днес, със заповед на кмета на Столична община се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление", се казва в съобщението.

Главният архитект от днес не може да възлага обществени поръчки. При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.

Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията, завършва съобщението.

Преди ден, с есемес от Бразилия, Васил Терзиев поиска оставката на арх. Панайотова. По информация на OFFNews това е станало поради несъгласието на архитектката с новата структура на общинската администрация, подготвена от кмета Васил Терзиев. Самата структура бе представена ден по-късно. Главният архитект отказа да подаде оставка.