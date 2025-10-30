Близка на Хасърджиев твърди, че му е дала пари за детски център, но такъв няма

Дългогодишният председател на пациентска организация Станимир Хасърджиев и баща му са измамили техни близки с крупна сума. За това сигнализират роднини на доктора, който в момента е в ареста по обвинения за принуда с оръжие и държане на наркотици.
Венета Михайлова е първа братовчедка на обвиняемия Хасърджиев. Има дъщеря, която е със здравословни проблеми. Със семейството си живеят отвъд Oкеана. Занимават се с търговия.
Част от печалбата решават да вложат в проект – създаването на детски център за деца с увреждания в Сливен. Оттам е семейството на Хасърджиев. Идеята е тя да финансира, а те да помагат.
"Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, разказва Венета Михайлова пред bTV.
Венета изпраща пари. „На вуйчо на името е 93 000 долара. С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, обяснява тя.
Жената поръчва от Китай 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. „Просто се доверих“, казва жената, която е представила документи.
Проверка в Търговския регистър потвърждава думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев. Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.
„Когато започнах да питам за отчет, се скарахме. Това се случи преди 2 години“, казва Венета Михайлова, която многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му, но без резултат.
Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.
Бащата на обвиняемия Станимир Хасърджиев е неоткриваем. Имотът на семейството е в сливенските минерални бани - къща за гости, лятна градина и басейн. На мястото откриват само една жена.
„Той го няма. Никаква не съм. Никаква не съм на Станимир. Нищо не знам и не мога да кажа нищо. Не познавам Венета“, твърди жената. След като вижда кадри със снимката ѝ казва, че това е майката на Хасърджиев.
В началото на седмицата Софийски градски съд реши бившият председател на НПО да остане в ареста, задържани са и тримата заловени при акцията на полицията.
