НПО се разграничи от д-р Станимир Хасърджиев, той е задържан

Основателят на неправителствената организация д-р Станимир Хасърджиев е бил задържан снощи. Той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове. В блок в столичния квартал "Дианабад" идва полиция и арестува четирима мъже, съобщи бТВ.
До арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва отново тук, на този адрес в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда. В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици.
Днес от Националната пациентска организация се разграничиха от д-р Хасърджиев.
В текста им се казва:
Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен.
Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати.
Днес, на 24 октомври 2025 г. от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на Националната пациентска организация в сградата на БЛС, вписано в ТР преди месец , на което ще бъдат предприети конкретни стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност. Основната цел е организацията отново постепенно да се превърне в отговорен и достоен представител на пациентите в България.
Националната пациентска организация категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г.
Въпреки трудностите, Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава.
24.10 2025 в 10:29
