Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Софийският градски съд остави в ареста бившия председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев. Заседанието се проведе при закрити врати заради разравянето на интимни подробности.

Мярката домашен арест на актьора Росен Белов и бившия гръцки модел Анастасиос Михайлидис бе променена от домашен арест на "задържане под стража". Четвъртият обвиняем бившият военнослужещ Симеон Дряновски също остава зад решетките. СГС прецени, че четиримата са обществено опасни. Решението е окончателно.

Докторът бе задържан миналата седмица заедно с актьора Росен Белов от театър "София", гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион по обвинение, че държали вързан против волята му 20-годишен младеж часове наред. Момчето успяло да скочи от тераса на петия етаж на четвъртия, обадил се на майка си, а тя подала сигнал в полицията.

Според живеещи в блока, цитирани от бТВ, апартаментът, в който е държано момчето насила, е на Хасърджиев.

Преди дни Софийският районен съд задържа за постоянно в ареста Хасърджиев и още един от обвиняемите, другите, сред които и гръцкият модел, пусна под домашен арест. Прокуратурата обжалва мерките им за неотклонение.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала.

По думите му "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на НЗОК Андрей Дамянов.

"Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.

Актьорът Росен Белов запази мълчание. Покрай неговото задържане също се разрази скандал. Кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев и министърът на културата Мариан Бачев се скараха, след като Георгиев назначи проверка за дейността на Театралната работилница "Аркадия Фюжън арт", където Белов работи на граждански договор. Министърът пък влезе в обяснителен режим за отношенията си с колегата си, като обяви, че Белов не е съдружник във фондацията, тъй като в нея няма съдружници, има председател на управителния съвет и членове. И допълни, че всичко е видно в Търговския регистър.

Театър "София" отстрани подозирания в сексуално насилие Белов. А снощи от Съюза на артистите в България излязоха с остра позиция срещу министъра на културата Мариан Бачев и председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

Съдебното заседание бе прекъснато временно заради отсъствието на Михайлидис, който междувременно сменил адреса си и не е получил призовката. След това гъркът, който преди бил модел, но сега е охрана на свободна практика, обяви, че няма нищо общо с насилието. Напуснал апартамента, защото компанията не му била по вкуса. Освен това бил хетеросексуален и сгоден, не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало. А Станимир Хасърджиев бил на метамфетамини. Михайлидис твърди, че 20-годишният Георги бил на партито по собствено желание, носел дрога, вероятно кокаин, и гъркът не е видял да бъде насилван. Младежът дошъл заедно с актьора, контактувал с Хасърджиев чрез приложение.

Анастасиос Михайлидис Снимка: DarikNews.bg/Георги Димитров

"Във въпросната вечер бях там, но излязох може би 30 минути, след като купонът започна. Не съм употребявал наркотици. Съгласен съм дори да бъда подложен на тест от разследващите. Допускам, че е имало наркотици. Но самият аз не съм бил свидетел някой да употребява или да е бил връзван. Самият Хасърджиев е официално признат за зависим от метамфетамини", посочи Михайлидис.

Бившият модел разказа още, че и друг път са идвали мъже в жилището след запознанства през приложения. Самият Михайлидис живеел за кратко в дома на Хасърджиев - за 4 месеца, по негова покана.

"Човекът ми предостави адреса си, услужи ми в труден момент. Ориентацията му сочи, че често организира такива партита, аз винаги съм странял от тези събития", заяви Михайлидис.

По думите му става дума за постановка, чиято цел е да бъде уронен престижът на Станимир Хасърджиев.

След като случаят на Хасърджиев стана публичен, Националната пациентска организация (НПО), чийто съосновател е Станимир Хасърджиев, се разграничи категорично от действията и поведението на доктора. Определи ги като "изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея". Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с Хасърджиев на 15 септември 2025 г.