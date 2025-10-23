Санкциите на САЩ засягат и бургаската рафинерия на Лукойл

Управлението по контрол на чуждестранните активи - OFAC, към Министерството на финансите на САЩ посочва редица дъщерни дружества на „Роснефт“ и „Лукойл“, базирани в Русия, които са засегнати от санкциите на САЩ.

Всички субекти, притежавани 50% или повече, пряко или непряко, от „Роснефт“ и „Лукойл“, са блокирани, дори ако не са посочени от OFAC, обясняват от службата. Това означава, че новите санкции на САЩ засягат и Лукойл България.

„Предвид отказа на президента Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите санкционира двете най-големи петролни компании на Русия, които финансират военната машина на Кремъл. Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп за прекратяване на поредната война. Насърчаваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да се придържат към тези санкции.“, заяви министърът на финансите Скот Бесент.

"Чуждестранните финансови институции, които извършват или улесняват значителни транзакции или предоставят услуги, включващи военно-индустриалната база на Русия, включително всички лица, блокирани съгласно E.O. 14024 (пакета санкции), рискуват да бъдат санкционирани от OFAC", се казва в съобщението на САЩ. Участието в определени транзакции, включващи "Лукойл", може да доведе до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции, се уточнява в съобщението на САЩ.

Дъщерни дружества на Роснефт и Лукойл, засегнати от санкциите в Русия:

Следните дъщерни дружества на Лукойл и Роснефт, базирани в Русия, се определят съгласно E.O. 14024 за дейност или дейност в енергийния сектор на икономиката на Руската федерация:

Дъщерното дружество на Лукойл, дружество с ограничена отговорност „Лукойл Перм“, се занимава с геоложки проучвания и добив на нефт и газ в Русия.

Дъщерното дружество на Лукойл, „Лукойл АИК А“, дружество с ограничена отговорност, се занимава с добив на нефт и газ в Русия.

Дъщерното дружество на Лукойл, „Лукойл Калининградморнефт“, разработва наземни и офшорни нефтени и газови находища в Русия.

Дъщерното дружество на Лукойл, „Лукойл Уест Сибир Лимитед“, се занимава с добив на нефт и газ в Русия.

Дъщерното дружество на Лукойл, „Руска иновационна горивна и енергийна компания“, се занимава с разработването, производството, тестването и внедряването на нови технологии, техники и оборудване за разработване на трудноизвлекаеми запаси от въглеводороди и засилен добив на нефт в Русия.

Дъщерното дружество на Лукойл, „Уралойл“, разработва нефтени и газови находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Акционерное общество Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, управлява нефтена рафинерия в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, АО Сибнефтегаз, разработва газови и газокондензатни находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Башнефт Добича, разработва близо 200 въглеводородни находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, ЗАО Ванкорнефт, разработва голямо нефтено и газово находище в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Акционерно дружество Източносибирска нефтена и газова компания, разработва нефтено и газокондензатно находище в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Акционерно дружество Грознефтегаз, добива нефт и газ в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Акционерно дружество Роспан Интернешънъл, разработва нефтени и газови находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Акционерно дружество Рязанска нефтопреработвателна компания, управлява нефтена рафинерия в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Акционерно дружество Самаранефтегаз, добива петрол в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, Харампурнефтегаз, разработва газово находище в Русия. Дъщерното дружество на Роснефт, дружество с ограничена отговорност „Башнефт Полюс“, проучва, произвежда и рафинира нефт и нефтопродукти в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, дружество с ограничена отговорност „Кинско Часельское Нефтегаз“, управлява нефтени и газови кондензатни находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, дружество с ограничена отговорност „РН Пурнефтегаз“, разработва нефтени и газови находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, дружество с ограничена отговорност „РН Туапсе Нефтена рафинерия“, управлява нефтопреработвателна компания в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, дружество с ограничена отговорност „РН-Краснодарнефтегаз“, произвежда нефт и газ в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, ОАО „Ачинска рафинерия“, управлява нефтопреработвателна компания в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, ОАО „Новокуйбишевска рафинерия“, управлява нефтопреработвателна компания в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, ОАО „Оренбургнефт“, произвежда нефт и газ в Русия и управлява газопреработвателен завод в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, ОАО „Самотлорнефтегаз“, участва в проучването и разработването на нефтени и газови находища в Русия.

Дъщерното дружество на Роснефт, ОАО „Сизранска рафинерия“.