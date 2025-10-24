Пеевски нарушава санкциите по ''Магнитски''. Сигнал на Да, БГ до американското правителство

Двамата с Борисов опитват да изтъргуват излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделката с "Лукойл", каза Ивайло Мирчев

Ружа Райчева 24 октомври 2025 в 14:41 7677 2
Делян Пеевски, ДПС-НН

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Делян Пеевски

"Да, България" пусна сигнал до Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ (OFAC) за наличие на банкови сметки и трансфери на Делян Пеевски през българска банка. 

В публикация в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пише, че става дума за "значителни финансови средства", включително и американски долари, в сметки на лидера на "ДПС-Ново начало". 

Подобни банкови операции биха нарушили санкциите на OFAC, познати като санкции по глобалния закон "Магнитски", наложени на Делян Пеевски през 2021 година. 

Тази сутрин в кулоарите на Народното събрание Мирчев каза, че "не само Пеевски, но и Бойко Борисов, опитва да изтъргува излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделката с "Лукойл" през газопровода "Турски поток".

"Бойко Борисов специално през последни години има поне няколко срещи с хора, които имат силно влияние във Вашингтон, за да направи нещо, което да изкара Пеевски от "Магнитски", каза депутатът от ПП-ДБ.

    alfakentavur

    24.10 2025 в 16:02

    Той ли ги нарушава или съответната банка/и са ги нарушили?

    Незначителен червей

    24.10 2025 в 14:56

    Защо ние сами не можем да се справим с тези разбойници а молим Америка. Тази партия и другите малоумни ли са или тъпи говеда, които не могат да свалят от власт други тъпи говеда.
     