Пеевски нарушава санкциите по ''Магнитски''. Сигнал на Да, БГ до американското правителство

"Да, България" пусна сигнал до Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ (OFAC) за наличие на банкови сметки и трансфери на Делян Пеевски през българска банка.

В публикация в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пише, че става дума за "значителни финансови средства", включително и американски долари, в сметки на лидера на "ДПС-Ново начало".

Подобни банкови операции биха нарушили санкциите на OFAC, познати като санкции по глобалния закон "Магнитски", наложени на Делян Пеевски през 2021 година.

Тази сутрин в кулоарите на Народното събрание Мирчев каза, че "не само Пеевски, но и Бойко Борисов, опитва да изтъргува излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделката с "Лукойл" през газопровода "Турски поток".