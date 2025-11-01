Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска

Кметът на столичния район "Лозенец" Константин Павлов - Комитата гостува в студиото на OFFNews, за да отговори на обвиненията срещу него, които отправи в свой пост във Фейсбук главният архитект на София арх. Богдана Панайотова.
Комитата се спря точка по точка на твърденията на главния архитект и подробно описа какво е направила неговата администрация.
Според него част от твърденията на арх. Панайотова са напълно неверни и това се установява с документи.
Още в четвъртък Павлов написа подробни отговори на обвиненията, но в студиото ни ги коментира още по-нашироко. Той разказа още, че са се чули с арх. Панайотова.
Какво са си казали и вижда ли политическа атака в нейните твърдения, вижте във видеото:
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.