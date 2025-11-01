Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска

01 ноември 2025
Кметът на район Лозенец Константин Павлов - Комитата

Кметът на столичния район "Лозенец" Константин Павлов - Комитата гостува в студиото на OFFNews, за да отговори на обвиненията срещу него, които отправи в свой пост във Фейсбук главният архитект на София арх. Богдана Панайотова.

Комитата се спря точка по точка на твърденията на главния архитект и подробно описа какво е направила неговата администрация.

Според него част от твърденията на арх. Панайотова са напълно неверни и това се установява с документи.

Още в четвъртък Павлов написа подробни отговори на обвиненията, но в студиото ни ги коментира още по-нашироко. Той разказа още, че са се чули с арх. Панайотова.

Какво са си казали и вижда ли политическа атака в нейните твърдения, вижте във видеото:

