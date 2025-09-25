Не преподписвайте договори заради еврото

При влизането в еврозоната е важно гражданите да следват правилото на "трите НЕ":

НЕ пазарувайте в лева след 1 януари, защото така по-лесно ще сметнете правилно ли е върнато рестото;

НЕ обменяйте пари преди 1 януари - за да избегнете такси;

НЕ преподписвайте никакви договори, тъй като определените в тях суми ще бъдат автоматично превалутирани - за да избегнете измами.

Това коментираха експерти от НАП и КЗП по време на среща в Борован, Монтанско, като част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото, съобщава БТА.

Търговците ще продължат да работят с една каса през януари 2026 г., въпреки че ще приемат две валути, заяви директорът на НАП-Монтана в Борован Анушка Вълова.

Експертите напомниха, че двойното обозначение на цените ще продължи до 8 август 2026 г., като цифрите и на двете валути трябва да са с еднаква големина.

Плащанията в двете валути – лева и евро, ще се извършват само през януари 2026 г., след което ще се приемат само суми в евро. През първия месец на следващата година търговците ще могат да връщат ресто или в евро, или в лева, но не и в двете валути.

Търговците ще са задължени да приемат до 50 броя монети в лева при една покупка, но ще имат право да отказват, ако монетите са повече.

От 1 януари всички автомати за пакетирани стоки ще работят само в евро.

Касовите бележки от 1 януари ще трябва да показват и двете суми в евро и лева, като тази в евро ще трябва да е първата. Това ще важи до 8 август 2026 г., след което сумите ще са само в новата валута.

В обращение от 1 януари 2026 г. ще бъдат всички евробанкноти, издадени в Европейския съюз, не само тези от България. Беше обърнато специално внимание на това, че никой няма да обикаля по домовете, за да обменя пари. Ако има такива предположения, то това ще са измамници, за които трябва да се подават сигнали до органите на реда.

Експертите подчертаха и че в пощенските клонове, които също ще обменят евро, максималната сума за деня на човек ще е до 10 000 лв. За по-големи суми ще трябва да се дава предварителна заявка.

Директорът на НАП-Монтана обърна внимание и на данъчните декларации, които ще се подават в началото на следващата година. Тъй като ще се отнасят за 2025 г., сумите в тях ще трябва са в лева, въпреки че ще се подават в период на въвеждане на еврото.