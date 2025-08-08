Доц. Мира Майер: Очаква се обсада на Газа, може да има много жертви, рискът е животът на заложниците

Очаква се обсада на град Газа. Може да има много жертви. Рискът е животът на заложниците, които Хамас държи в ивицата.

Заседанието на кабинета по сигурността на Израел беше инфарктно, 10-часово, продължи до сутринта. Имаше две гледни точки. Първата — на премиера Бенямин Нетаняху - пълна демилитаризация на "Хамас", чрез бързо завладяване на контролираните от тях територии. Втората — на началника на Генералния щаб, който е искал по-пасивен подход, обсада и постепенно отнемане на територии с минимални жертви и по-голямо внимание към заложниците.

Това коментира доц. Мира Майер, експерт по конфликтите в Близкия изток и преподавател в НБУ, по бТВ.

Израелското общество е изключително изтощено. Включително и израелската армия, затова Нетаняху предпочита по-бързото решение, обясни тя. И допълни, че общественото мнение е силно поляризирано, има много критики към това решение на премиера.

"Газа може да се окаже едно блато, в което израелската армия да потъне", посочи експертът.

На заседанието е взето решение хуманитарните помощи да бъдат многократно увелични, допълни Майер. Според нея ще бъде свидетели на много тежки и трагични картини.

„Нетаняху обяви, че Израел няма намерение да задържа териториите изобщо — военният контрол ще бъде предаден на гражданска власт, без връзки с „Хамас“, посочи доц. Майер.

По думите ѝ все още не е ясно обаче каква ще бъде тази структура — дали арабски контингент, дали автономна администрация. Основният въпрос е дали „Хамас“ ще бъде демилитаризиран и дали ще се създаде стабилна алтернатива, подчерта доц. Мира Майер.