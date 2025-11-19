Ултрапреработените храни са глобална здравна заплаха, предупреждават учени

Изследователи предупредиха, че нарастващата консумация на ултрапреработени храни (UPF) по света представлява сериозна заплаха за здравето и призоваха държавите да наложат маркетингови ограничения и данъци върху някои продукти на големите хранителни компании, предаде АФП.

Международният екип от учени също така отхвърли критиките към своите изследвания за UPF, като заяви, че усилията за „създаване на научни съмнения“ по темата са сходни с тактиките, използвани от тютюневата индустрия.

В научните среди има интензивни дебати относно UPF, като някои експерти по здраве и хранене изразяват опасения, че терминът е неясно дефиниран и са нужни допълнителни изследвания.

Водещите учени по UPF обаче твърдят в медицинското списание The Lancet, че тези храни представляват твърде голяма опасност, за да се чака още, и призовават за действия, пише БГНЕС.

В първото от трите изследвания авторите прегледаха 104 предишни проучвания, доказвайки, че диета с голямо количество ултрапреработени храни е свързана с повишен риск от редица заболявания, включително затлъстяване, диабет, сърдечни проблеми и преждевременна смърт.

Второто изследване показа, че консумацията на UPF се увеличава по целия свят и вече представлява повече от половината от всички калории в САЩ, Австралия и Великобритания.

Третото обвини няколко огромни корпорации, че през последните десетилетия са променили глобалните диети чрез агресивен маркетинг на продукти, направени от евтини съставки с индустриални методи.

Осем производители на UPF – Nestle, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Danone, Fomento Economico Mexicano, Mondelez и Kraft Heinz – са представлявали 42 процента от активите на сектора на стойност 1,5 трилиона долара през 2021 г.

Авторите призоваха държавите да въведат предупреждения върху опаковките, да ограничат маркетинга – особено реклами, насочени към деца – и да облагат определени ултра-преработени храни с данък, като събраните средства се използват за по-достъпни свежи храни за домакинства с ниски доходи.

Изследователите приветстваха „валидни научни критики“ към класификационната система Nova, разработена от бразилския епидемиолог Карлос Монтейро, водещ автор на първото проучване.

Системата Nova, която разделя храните в четири категории от най-малко до най-преработени, е критикувана за това, че не отчита вредни хранителни вещества като мазнини, сол и захар. Това означава, че храни, традиционно смятани за здравословни – като заместители на месо, растителни млека и някои хлябове и консервирани зеленчуци – могат да се считат за ултрапреработени.

Авторите признаха важната роля на мазнините, солта и захарта и призоваха бъдещи изследвания да отделят ефекта на ултрапреработката в храни като овкусени и натурални кисели млека.

Почти всички съществуващи изследвания на UPF, прегледани от екипа, са наблюдателни, което означава, че не могат директно да установят причинно-следствена връзка. Механизмът, по който UPF причиняват толкова широк спектър от здравословни проблеми, също остава неясен.

Изследователите представиха множество теории, включително че UPF съдържат по-висока плътност на калории в сравнение със свежите храни, провокират преяждане чрез комбиниране на мазнини и захар, могат да се консумират по-бързо, защото са по-меки, или потенциално съдържат вредни добавки.

Крис ван Тюлкен, съавтор на второто изследване и автор на бестселъра „Ultra-Processed People“, обвини учените, критикуващи проучванията за UPF, че често имат връзки с хранителната индустрия.

„Виждаме тактиките на тютюневата индустрия да се прилагат точно сега, докато говорим“, каза той на онлайн пресконференция.

Водещият автор на второто проучване, Филип Бейкър от Университета в Сидни, обвини индустрията на UPF, че „атакува учените и науката, опитвайки се да създаде научни съмнения“.

Хилда Мълруни, нутриционист от Университета Кингстън в Лондон, която не е участвала в изследването, заяви пред AFP, че екипът е представил убедителни доказателства.

„Ясно е, че авторите на тези статии са склонни в полза на Nova, тъй като са я създали“, каза тя, добавяйки, че са нужни допълнителни изследвания, за да се идентифицират точните механизми, чрез които UPF могат да причиняват вреда.

„Въпреки това, предвид непропорционалните рискове от хронични заболявания за най-уязвимите групи и разходите от лошото хранене за индивидите, здравните системи и финансите, вече е време за действия“ относно UPF, допълни тя.