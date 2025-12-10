Търсят механизъм за по-високи заплати на медицинските специалисти

Протестиращите медицински специалисти и Министерството на здравеопазването започват серия от разговори с цел да се изработи механизъм, по който ще се усвояват 100 млн. евро за по-високи възнаграждения.

Това стана ясно след среща на представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи със здравния министър Силви Кирилов.

Средствата ще бъдат предназначени за директно индивидуално финансиране за отделните специалисти по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, фелдшери, здравни асистенти, които работят на трудов договор. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма.

Срещата стана възможна след като от БАПЗГ обяви началото на протестни действия от 10 декември. Те поискаха стартова работна заплата от 1550 евро, нормална работна среда и възможност за кариерно развитие.

Към протеста се присъединиха и от Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи. От сдружението припомниха, че без политическа реакция е останало предложението им за финансиране на дейностите на амбулаториите, които се извършват в дома на пациента.

Исканията за гарантирани по-високи възнаграждения подкрепи и КНСБ, откъдето призоваха членовете си да се присъединят към протестните действия на своите колеги.