Силви Кирилов все още няма решение за младите лекари, но не иска да ходят в Сицилия

Търси се финансов ресурс за преодоляване на големите диспропорции във възнагражденията на работещите в лечебните заведения. Това стана ясно от участието на здравния министър Силви Кирилов по БНТ.

Министърът не навлезе в конкретика по исканията на специализантите и специалистите по здравни грижи и не отговори кой от предложените варианти за база за увеличение предпочита - минималната работна заплата или средната брутна работна заплата в страната. Първият вариант бе предложен от ГЕРБ, исканията на протестиращите са за 150% увеличение върху средната брутна заплата за младите лекари и 125% увеличение на възнагражденията на специалистите по здравни грижи.

И двата метода за формиране на заплатите на специализантите имат недостатъци. Начинът, по който се изнасят данните за брутните работни заплати (платформата на ПП), е малко объркващ. Едно е основна заплата, друго е брутна, а върху основната се начисляват всички други неща, посочи той.

По думите му работодателите не са основните противници на увеличението, те имат своите аргументи.

Методическите лица, хабилитираните, които обучават специализанти, също трябва да получат нещо, тъй като те помагат на болниците, особено на областните. Това е в процес на договаряне, трябва да се изчистят детайлите. Това, което притеснява работодателите, е че няма стабилност на потоците и устойчивост, прогнозируемост. За това имат основание, добави министърът и допълни, че според данните, с които МЗ разполага в над 60% от болниците брутните заплати на специализантите са над 3000 лв.

Министърът за младите лекари

Министърът отрече да се е "карал" с младите лекари, въпреки че репликата му, че здравната система не се крепи на тях предизвика вълна от недоволство. Запитан дали споделя мнението на колегата си от "Има такъв народ" Тошко Йорданов недоволните млади "да ходят да работят в някое село в Сицилия, а ние ще внесем медици за по 500 долара", Кирилов заяви, че "изцяло" не споделя това мнение.

"Едно е изказа като изказ, друго е съдържанието на думите, начина по който е казано. Да, не съм съгласен", каза той.

Ние искаме специализантите да получават достойно заплащане в рамките на финансовия ресурс, с който разполагаме. Това, което ме притеснява е диспропорцията във възнагражденията в лечебните заведения. Имам уверението, и в за бюджета сме предприели действия, че ще се търси финансов ресурс за премахване на дисбалансите, каза Кирилов, но от думите му стана ясно, че има предвид лечебните заведения, които са на бюджетна издръжка от МЗ - държавните психиатрии и центровете за психично здраве.

В коментар за голямата ножица в заплатите в общинските и частните болници и липсата на кадри в първите, той обясни, че е създадена "хранителна среда за избуяване на определени клинични пътеки, които са с по-добро финансиране от други". В този смисъл министърът припомни, че спешната помощ е недофинансирана, а точно тя поглъща немалко ресурси.

Върху какво се работи в момента

"В момента работим върху методология за оценка на качеството на медицинската дейност с определени индикатори, които искаме да бъдат заложени в информационните системи. Работим и по някои промени в Закона за лекарствата. Те не целят да се налагат ограничения, но трябва да въведем ясни правила, които всички да съблюдават. Работи се и по закон за спешната помощ, както и по правила за формиране на допълнителното материално стимулиране (т. нар. ДМС) в държавните болници", увери Силви Кирилов.