Асен Василев: Пари за младите лекари няма, готвят вдигане на здравната осигуровка

Младите лекари бяха излъгани. Министерството на финансите казва, че нямат разчети и няма да правят нищо за увеличение на заплатите им. Прави се артилерийска подготовка за увеличаване на здравната осигуровка.

Това обяви народният представител и председател на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Вчера станахме свидетели на поредната лъжа към младите медици. Знаете, че и трите законопроекта за увеличение на техните заплати бяха отхвърлени с аргумент, че били много скъпи - 1 млрд. и 700 000 лв. според Министерството на здравеопазването, което не предостави никакъв разчет с уговорката, че щели да го направят по време на бюджетната процедура. Г-н Ангелов вчера излъга цялата комисия, заяви Василев и представи писмо от финансово ведомство, с което се съобщава, че "към настоящия момент МФ не разполага с информация, придружена с конкретни разчети за бюджетните ефекти с предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект".

"Т. е. никакви сметки не са правили от Министерството на финансите", заключи депутатът.

Другото, което се чу по време на тази комисия и защо въобще се хвърлят такива числа от порядъка на милиард и 700-900 хиляди, е че се прави артилерийска подготовка, за да се каже – "за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицинските сестри ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми, за да съберем 2 млрд. лв.". От тях 200 млн. за младите лекари, 1 млрд. и 800 000 познайте за кого, коментира депутатът.

"Тоест заплатите да се изчисляват както досега", каза Василев и обяви, че започва събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание, на което законопроектите, които вече бяха предложени, да бъдат преразгледани и да се преосмисли решението на Здравната комисия да ги отхвърли, за да могат да влязат в законопроекта за бюджет на НЗОК.

На въпрос дали това е реалистично, Василев отговори, че ще положат максимални усилия да се случи.

На заседание на Комисията по здравеопазването в сряда, председателят ѝ Костадин Ангелов обяви решението на коалиционните партньори да бъдат увеличени заплатите на всички работещи в системата на болничната помощ. Ангелов не каза откъде ще се намерят средства за това увеличение нито какви ще са конкретните нива, но уточни, че исканията на младите лекари и специалистите по здравни грижи ще бъдат удовлетворени.

Предложението на управляващата коалиция коментира и народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Васил Пандов, член на Здравната комисия, според когото от анонсираното на заседанието въпросите са повече от решенията.

По думите му не става ясно защо е избран този подход - законът за бюджета на НЗОК е бюджетен закон, той не съдържа трайна уредба и не е такава целта му според Закона за публичните финанси.

"Самите управляващи тази година твърдяха, че с този закон не можело да се уреждат трайно отношения и да се правят реформи. Сега твърдят обратното, никой не се учудва", казва той.

Другата въпросителна е какви ще бъдат тези разпоредби. "Проф. Ангелов, председателят на Комисията по здравеопазване, веднъж посочи, че ще бъдат част от проекта на закон за бюджета на НЗОК, който предстои да бъде внесен в Народното събрание до една седмица (31 октомври). Никой в МЗ или в НЗОК не е подготвял такива текстове, а това са органите, които изработват законопроекта за бюджета на НЗОК", посочва Пандов и подчертава, че бюджетната комисия няма представа какви текстове ще бъдат внесени.

Това според него означава, че "управляващите са взели импулсивно решение и нямат никаква подготовка за това, което ще се случи. Това не дава гаранции, че ще има и увеличение на заплатите на лекари и сестри".

Следващото смущаващо нещо е, че няма реални разчети на управляващите колко ще струва увеличението на заплатите. Както е известно Продължаваме Промяната въз основа на данните от МЗ направихме изчисление, че увеличението на заплатите на всички лекари, които в момента получават под 150 от СРЗ за страната (не само на лекарите без специалност) и на сестрите ще струва около 250 млн. лева или 2,5% от бюджета на НЗОК. Вчера МЗ "хвърли" сумата от 1 млрд. и 700 млн. лева. Това е колосална сума. След мои пет искания да ни бъдат предоставени сметките за тази сума от МЗ, управляващите не го направиха. Депутатите от ГЕРБ също не бяха виждали начина на изчислението от МЗ. Това, което се разбра е, че тази сума включва увеличение на заплатите на всички в публичните болници и в частните. Последните и към момента плащат необходимите заплати и се гордеят с това. Относно публичните болници увеличението включвало всички служители в болницата - лекарите, които вече имат високи заплати от порядъка на 5 - 10 хил. месечно (началници на клиники и други специалисти), така и немедицинския персонал - администрация, технически и друг. Не става ясно защо трябва да се увеличи заплатата на секретарката на директора на болницата и на самия директор - всяка година излизат скандалните данни с високите заплати на директорите на болници. Изводът е, че управляващите не знаят колко точно ще струва обещаното от тях увеличение на заплатите - МФ отново демонстративно не изпратиха представител на това обсъждане. Вторият извод е, че протестите на лекари и сестри ще бъдат повод за поредното раздуване на бюджета на болниците с повече от необходимото, за да има по нещо за всички, не само за медицинските специалисти с ниски доходи, пише Пандов.

Според него това е поредната лъжа към медицинското съсловие и това ще стане ясно до седмица.





