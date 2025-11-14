Отбелязваме Световния ден за борба с диабета. В цялата страна се провеждат редица мероприятия за информираност и проверка на заболяването.

Около 770 хиляди души у нас страдат от диабет, но около 40% не знаят за това.

Сред основните фактори, които го отключват е наднорменото тегло, обездвижването и лошите хранителни навици. Специалистите твърдят, че с редовния самоконтрол и промяна на навиците се овладяват усложненията на болестта.

Безплатни консултации, изследвания на кръвната захар и здравни беседи са сред инициативите в страната по повод днешния Световен ден на диабета.

Къде може да ви прегледат и да измерят кръвната ви захар

В Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда – лечебно заведение - днес безплатно ще бъде измервано нивото на кръвната захар и ще бъдат консултирани пациенти и посетители на болницата. Инициативата ще бъде от 9:00 до 12:00 ч. в централно фоайе на болницата. Под мотото “Заедно срещу диабета” безплатно измерване на нивото на кръвната захар и консултации на пациенти ще бъдат извършвани и в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша.

Безплатни консултации за хора с диабет и с риск от диабет ще се извършват и в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Консултациите ще бъдат днес, в кабинет 214, от 11:00 до 17:00 ч. Предварително записване не е необходимо.

Регионалните структури на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Шумен, Враца, Плевен, Ямбол, Варна и Велико Търново организират пунктове за измерване на нивото на кръвната захар, съобщиха от асоциацията.

В област Враца пунктове за безплатно измерване на кръвна захар, на кръвно налягане и консултиране с професионалисти по здравни грижи ще бъдат открити в с. Ракево – днес от 7:30 до 10.30 ч., и в с. Добруша - на 15 ноември от 7:30 до 10:30 ч.

Пред Многопрофилната болница за активно лечение „Хр. Ботев“ във Враца студенти от специалност „Медицинска сестра“ от филиал „Проф. Ив. Митев“ ще раздават информационни материали, свързани с диабета.

В Ямбол кампанията под мотото „Здраве за всеки - заедно срещу диабета“ предвижда днес професионалисти по здравни грижи от Диагностично-консултативен център - 1 да посетят пенсионерски клуб "Хале", където ще измерват нивото на кръвна захар и ще разяснят рисковите фактори, превенцията и контрола на диабета.

Във всички пунктове на лаборатория „Нова“ в Ямбол ще се извършва безплатно изследване за кръвна захар или холестерол през целият ноември.

В детските градини ще има здравни беседи за децата от четвъртите подготвителни групи, като темите ще бъдат представени чрез игри, примери и кратки истории, насочени към изграждане на здравословни навици и познания.

В училищата се предвиждат здравни беседи и презентации сред ученици от различни възрастови групи. На здравно-информационните табла в детските и учебните заведения ще бъдат поставени разработени материали с информация за родителите, педагогическия и непедагогическия персонал.

В Плевен днес от 9:00 до 14:00 ч. в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Г. Странски" се организира безплатно измерване на нивото на кръвната захар на желаещите. Инициативата се осъществява съвместно с "Лайън клуб" и с Медицинския университет в града.

В Шумен кампанията е под наслов „Заедно към по-добър контрол на диабета!“. Безплатно измерване на кръвната захар ще се извършва от 9:00 до 11:00 ч. в обособен кабинет, който се намира в Терапевтичен блок на ет. 4 в Многопрофилната болница за активно лечение-Шумен.

Във Варна на 15 ноември се предвижда обучителен курс “Захарният диабет през призмата на специалистите по здравни грижи”. Той ще бъде във Факултета по фармация

С Национална среща „Диабетът не ни спира“ на 15 ноември пациенти ще отбележат Световния ден за борба с диабета. Срещата е организирана от сдружението „Култура без граници“ и в нея ще участват детски ендокринолози, специализирани в лечението на диабет тип 1, социални работници и др. Ще бъдат обсъдени темите за инсулиновите помпи, сензори и затворени системи, както и предизвикателства пред тийнейджърите с диабет, пише БТА.

От Столичната община съобщиха през октомври, че организират специализирани обучения за медицински сестри и учители, работещи в детските градини, насочени към грижата за деца с диабет и контрола на гликемията.