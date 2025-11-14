Отбелязваме Световния ден за борба с диабета. В цялата страна се провеждат редица мероприятия за информираност и проверка на заболяването.
Около 770 хиляди души у нас страдат от диабет, но около 40% не знаят за това.
Сред основните фактори, които го отключват е наднорменото тегло, обездвижването и лошите хранителни навици. Специалистите твърдят, че с редовния самоконтрол и промяна на навиците се овладяват усложненията на болестта.
Безплатни консултации, изследвания на кръвната захар и здравни беседи са сред инициативите в страната по повод днешния Световен ден на диабета.
Къде може да ви прегледат и да измерят кръвната ви захар
В Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда – лечебно заведение - днес безплатно ще бъде измервано нивото на кръвната захар и ще бъдат консултирани пациенти и посетители на болницата. Инициативата ще бъде от 9:00 до 12:00 ч. в централно фоайе на болницата. Под мотото “Заедно срещу диабета” безплатно измерване на нивото на кръвната захар и консултации на пациенти ще бъдат извършвани и в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша.
Безплатни консултации за хора с диабет и с риск от диабет ще се извършват и в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Консултациите ще бъдат днес, в кабинет 214, от 11:00 до 17:00 ч. Предварително записване не е необходимо.
Регионалните структури на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Шумен, Враца, Плевен, Ямбол, Варна и Велико Търново организират пунктове за измерване на нивото на кръвната захар, съобщиха от асоциацията.
В област Враца пунктове за безплатно измерване на кръвна захар, на кръвно налягане и консултиране с професионалисти по здравни грижи ще бъдат открити в с. Ракево – днес от 7:30 до 10.30 ч., и в с. Добруша - на 15 ноември от 7:30 до 10:30 ч.
Пред Многопрофилната болница за активно лечение „Хр. Ботев“ във Враца студенти от специалност „Медицинска сестра“ от филиал „Проф. Ив. Митев“ ще раздават информационни материали, свързани с диабета.
В Ямбол кампанията под мотото „Здраве за всеки - заедно срещу диабета“ предвижда днес професионалисти по здравни грижи от Диагностично-консултативен център - 1 да посетят пенсионерски клуб "Хале", където ще измерват нивото на кръвна захар и ще разяснят рисковите фактори, превенцията и контрола на диабета.
Във всички пунктове на лаборатория „Нова“ в Ямбол ще се извършва безплатно изследване за кръвна захар или холестерол през целият ноември.
В детските градини ще има здравни беседи за децата от четвъртите подготвителни групи, като темите ще бъдат представени чрез игри, примери и кратки истории, насочени към изграждане на здравословни навици и познания.
В училищата се предвиждат здравни беседи и презентации сред ученици от различни възрастови групи. На здравно-информационните табла в детските и учебните заведения ще бъдат поставени разработени материали с информация за родителите, педагогическия и непедагогическия персонал.
В Плевен днес от 9:00 до 14:00 ч. в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Г. Странски" се организира безплатно измерване на нивото на кръвната захар на желаещите. Инициативата се осъществява съвместно с "Лайън клуб" и с Медицинския университет в града.
В Шумен кампанията е под наслов „Заедно към по-добър контрол на диабета!“. Безплатно измерване на кръвната захар ще се извършва от 9:00 до 11:00 ч. в обособен кабинет, който се намира в Терапевтичен блок на ет. 4 в Многопрофилната болница за активно лечение-Шумен.
Във Варна на 15 ноември се предвижда обучителен курс “Захарният диабет през призмата на специалистите по здравни грижи”. Той ще бъде във Факултета по фармация
С Национална среща „Диабетът не ни спира“ на 15 ноември пациенти ще отбележат Световния ден за борба с диабета. Срещата е организирана от сдружението „Култура без граници“ и в нея ще участват детски ендокринолози, специализирани в лечението на диабет тип 1, социални работници и др. Ще бъдат обсъдени темите за инсулиновите помпи, сензори и затворени системи, както и предизвикателства пред тийнейджърите с диабет, пише БТА.
От Столичната община съобщиха през октомври, че организират специализирани обучения за медицински сестри и учители, работещи в детските градини, насочени към грижата за деца с диабет и контрола на гликемията.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България