Най-добрите памперси за възрастни: как да изберем правилния тип, размер и попиваемост

Инконтиненцията рядко се обсъжда на глас, а засяга много повече хора, отколкото си представяме. С нея живеят възрастни хора с ограничена подвижност, жени след раждане или в менопауза, мъже след операция на простатата, хора след инсулт или с неврологични заболявания. Изборът на продукти често пада върху близките – дъщеря, син или съпруг, които за пръв път застават пред рафт с десетки еднакво изглеждащи опаковки и не знаят откъде да започнат.

Съвременните памперси за възрастни са тънки, дишащи и надеждни, а правилно избраният продукт връща спокойствието както на човека, който го носи, така и на този, който се грижи за него. Има обаче едно уточнение: „най-добрият“ памперс не е конкретна марка или модел. Най-добрият е този, който отговаря точно на нуждите на конкретния човек. В това ръководство обясняваме как да го откриете.

Защо няма един „най-добър“ памперс за всички

Двама души на една и съща възраст могат да имат съвсем различни нужди. Човек, който се движи сам и изпуска по няколко капки при кашляне или смях, има нужда от нещо коренно различно от лежащо болен, който не контролира пикочния мехур през нощта. Затова, преди да купите, си отговорете на четири въпроса:

Колко е изпускането – няколко капки, умерено количество или пълно изпразване на пикочния мехур?

Може ли човекът да се обслужва сам, или смяната става с чужда помощ и в легнало положение?

Каква е обиколката на талията и ханша му и колко тежи?

Продуктът ще се използва през деня, през нощта или и двете?

Отговорите определят трите неща, от които зависи всичко останало: вида на продукта, размера и попиваемостта. Ако сбъркате дори едно от тях, и най-скъпият памперс ще протече или ще раздразни кожата.

Видове памперси за възрастни

Продуктите при инконтиненция се делят на няколко основни групи. Всяка решава различен проблем, затова е добре да ги познавате, преди да изберете.

Памперси с лепенки

Класическите памперси за възрастни с лепенки, наричани още пелени тип „слип“, са подходящи при средна до много тежка инконтиненция и при хора с ограничена подвижност. Основното им предимство е, че се поставят и сменят в легнало положение, без човекът да става. Лепенките могат да се отлепват и залепват многократно, така че памперсът може да се провери или нагласи, без да се хаби. Много модели имат и индикатор за влага – линия, която променя цвета си, когато е време за смяна.

Памперс гащи (абсорбиращо бельо)

Памперс гащи за възрастни се обличат и свалят като обикновено бельо. Те са удобни за подвижни хора, които се грижат за себе си без чужда помощ и искат продукт, който не се забелязва под дрехите. Предлагат се в дневни и нощни варианти, а някои производители правят отделни модели за мъже и за жени. При хора, които трудно стоят прави или се движат с проходилка, гащите могат да затруднят смяната – тогава по-практични са памперсите с лепенки или пелените с колан.

Пелени с еластичен колан

По-малко познат, но практичен вариант са пелените с еластичен колан. Коланът се закопчава около кръста, а абсорбиращата част се прекарва между краката и се закрепва към него отпред. Така смяната може да стане в изправено или седнало положение, което е удобно за хора, които се движат трудно, но не са на легло.

Урологични превръзки и анатомични парчета

При лека до умерена инконтиненция цял памперс често не е нужен. Тогава са достатъчни урологични превръзки и анатомични парчета, които се поставят в обикновено, плътно прилепващо бельо. Дамските урологични превръзки приличат на обикновена дамска превръзка, но са създадени да попиват урината бързо и да неутрализират миризмата. Мъжките протектори имат форма, съобразена с мъжкото тяло, и са подходящи например при капково изпускане след операция на простатата. Анатомичните парчета са по-големи и поемат повече течност, затова се използват и при по-обилно изпускане, обикновено с плътно или специално фиксиращо бельо.

Абсорбиращи чаршафи за леглото

Колкото и добре да е подбран памперсът, при лежащо болни леглото има нужда от допълнителна защита. За целта се използват абсорбиращи чаршафи (подложки за легло), които се поставят върху чаршафа и пазят матрака при изтичане, по време на смяна или при почистване. Предлагат се в различни размери – от 60 × 60 см, удобни за стол или инвалидна количка, до модели с дължина 180 см, които покриват почти цялото легло. Някои имат „крилца“, които се подпъхват под матрака и не позволяват на подложката да се измества.

Как да определим правилния размер

Размерът е една от най-честите причини памперсът да протече. Твърде големият оставя пролуки около краката, през които течността излиза встрани. Твърде малкият притиска, трие и оставя следи по кожата, а абсорбиращата му част не покрива нужната зона.

Повечето производители определят размера по обиколката на ханша, измерена в най-широката му част, а някои – и по обиколката на талията. Други посочват на опаковката и телесно тегло, например „M (40–70 кг)“. Таблиците с размери обаче се различават от марка до марка и размер L на един производител не е непременно L на друг. Затова преди покупка измерете с шивашки метър и сравнете резултата с таблицата на конкретния продукт.

Ако мярката е на границата между два размера, при подвижни хора обикновено по-добре прилепва по-малкият, а при лежащо болни с по-голяма обиколка – по-големият. От специализирания онлайн магазин за медицински консумативи и продукти за ежедневна грижа Ивораси съветват преди покупка на голямо количество да се изпробва един пакет – така ще разберете дали размерът и формата наистина пасват, без вкъщи да остане ненужен запас.

Попиваемост: как да разчитаме опаковката

Капки, нива и надписи

Попиваемостта показва колко течност може да поеме продуктът, без да протече. Производителите я означават по различен начин – с капки на опаковката (колкото повече капки, толкова по-висока попиваемост), с нива и номера или с думи като Normal, Plus, Super и Ultima. Скалите обаче не са еднакви: шест капки при един производител не означават непременно същото като шест капки при друг. Затова сравнението е най-смислено в рамките на една марка и една серия.

Дневни, нощни и супер нощни продукти

Нощните модели имат по-голямо абсорбиращо ядро и по-високи бариери срещу изтичане, за да позволят по-дълъг непрекъснат сън – както на човека, така и на близкия, който се грижи за него. Супер нощните варианти са за най-обилното изпускане и за дълги нощи без смяна. Често по-добрата комбинация е по-тънък и дискретен продукт през деня и по-попиващ през нощта, вместо един и същ модел за цялото денонощие.

Ако памперсът се напълва преди планираната смяна или протича, макар размерът да е правилен, преминете към следващото ниво в същата серия. Обратното – продукт, който при смяна е почти сух – подсказва, че можете да изберете по-тънък и по-икономичен модел.

По какво се познава добрият памперс за възрастни

Независимо от марката и цената, качествените продукти имат няколко общи белега:

Бързо попиващ горен слой – отвежда течността навътре и оставя повърхността суха.

– отвежда течността навътре и оставя повърхността суха. Суперабсорбиращо ядро – превръща течността в гел и не я връща обратно към кожата.

– превръща течността в гел и не я връща обратно към кожата. Ластици и вътрешни бариери около краката – спират изтичането встрани.

– спират изтичането встрани. Дишащ външен слой – намалява изпотяването и риска от подсичане.

– намалява изпотяването и риска от подсичане. Индикатор за влага – показва кога е време за смяна, без памперсът да се отваря.

– показва кога е време за смяна, без памперсът да се отваря. Лепенки за многократно залепване – при пелените тип „слип“ позволяват нагласяне без нов памперс.

– при пелените тип „слип“ позволяват нагласяне без нов памперс. Неутрализиране на миризмата – важно за самочувствието на хората, които излизат от дома.

Марки, които ще срещнете на пазара

На българския пазар се предлагат както международни марки, така и по-достъпни в ценово отношение. Ето накратко какво предлагат някои от най-често срещаните.

TENA е марка на шведската компания Essity с дългогодишна история в продуктите при инконтиненция. Гамата включва пелени с лепенки TENA Slip в няколко нива на попиваемост, абсорбиращо бельо TENA Pants, дамски превръзки TENA Lady, протектори за мъже TENA Men, чаршафи TENA Bed и продукти за грижа за кожата.

Seni е марка на полската група TZMO. В асортимента ѝ са пелени с лепенки от сериите Seni Super, Seni Classic Air и Seni Basic, еластични абсорбиращи гащи Seni Active, абсорбиращо бельо Seni Lady и Seni Man, урологични превръзки, хигиенни чаршафи и линията за грижа за кожата Seni Care.

Хоспед и Инпед покриват основните нужди на по-достъпна цена – с дневни, нощни и супер нощни пелени, гащи, урологични превръзки или анатомични парчета и абсорбиращи чаршафи. При Хоспед размерите са обозначени и с телесно тегло, което улеснява избора, когато под ръка няма шивашки метър.

Коя марка ще се окаже „най-добрата“, зависи от тялото и нуждите на конкретния човек. Затова и в рамките на една марка е важно да изберете правилната серия, размер и ниво на попиваемост.

Грижата за кожата е част от избора

Дори най-подходящият памперс не може сам да предпази кожата. Продължителният контакт с влага и триенето я правят по-уязвима, особено при възрастните хора, чиято кожа е по-тънка и по-суха. Зачервяване, парене и подсичане се срещат често, но в повечето случаи могат да се предотвратят с няколко навика:

Сменяйте памперса навреме и веднага след изхождане.

Почиствайте кожата внимателно, без силно триене. Вместо обикновен сапун, който изсушава, можете да използвате пяна или измиващ крем без изплакване и меки мокри кърпи за възрастни.

Подсушавайте кожата с леко потупване, преди да поставите нов памперс.

Нанасяйте тънък слой защитен крем, например с цинков оксид, който създава бариера срещу влагата.

Избягвайте пудри и талк – те се събират на бучки и пречат на попиването.

Ако зачервяването не отминава до няколко дни или се появи рана или мехур, потърсете съвет от лекар или медицинска сестра. При лежащо болните това е особено важно, защото раздразнената и влажна кожа е по-уязвима и към рани от залежаване.

Най-честите грешки при избора и употребата

По-голям размер „за по-сигурно“. Ефектът е обратен – твърде големият памперс протича по-лесно. Два памперса един върху друг. Външният слой на вътрешния памперс е непромокаем и течността не достига до втория. Резултатът е задушена кожа, а не по-добра защита. Ако защитата не стига, изберете по-висока попиваемост. Един и същ продукт за деня и за нощта. Дневният модел рядко издържа цяла нощ, а нощният е излишно обемен през деня. Голяма покупка без проба. Преди да купите кашон, изпробвайте един пакет. Твърде рядка смяна с цел икономия. Спестяването е привидно – продължителната влага уврежда кожата и носи нови разходи и грижи. Отлагане на разговора с лекар. Инконтиненцията е симптом, а не диагноза. Нерядко причината може да се лекува или поне да се облекчи, затова е важно тя да бъде изяснена от специалист.

Къде да купим памперси за възрастни

Памперси за възрастни се продават в аптеки, дрогерии и все по-често онлайн. Онлайн пазаруването има едно чисто практическо предимство: опаковките са обемни и тежки, а доставката до вратата спестява носенето – особено когато грижата е за близък, който живее сам или в друг град.

При избора на магазин обърнете внимание дали предлага различни видове и размери, за да можете да смените продукта, ако първият не пасне; дали може да се купи отделен пакет за проба; дали описанието ясно посочва размера и попиваемостта; и дали има кого да попитате, преди да поръчате.

Специализираните магазини събират тези неща на едно място. Такъв е например онлайн магазинът Ивораси, в който са подбрани продукти за грижа за възрастни и лежащо болни от утвърдени производители – пелени с лепенки, гащи, урологични превръзки, чаршафи и средства за хигиена. Клиентите могат безплатно да се консултират с магистър фармацевт по телефона или писмено, за да изберат правилния вид, размер и попиваемост. Ако искате да сравните конкретни модели един до друг, в блога на магазина е публикувано подробно сравнение на най-добрите памперси за възрастни.

Често задавани въпроси

Колко често трябва да се сменя памперсът за възрастни?

Няма единно правило – зависи от степента на инконтиненция и от продукта. През деня добър ориентир е индикаторът за влага или смяна на всеки няколко часа, а нощните модели с по-висока попиваемост позволяват по-дълъг непрекъснат сън. След изхождане памперсът се сменя веднага, независимо колко време е минало от предишната смяна.

Как да разбера дали размерът е правилен?

Правилно избраният памперс прилепва плътно около краката и талията, без да оставя червени следи по кожата. Ако протича встрани, вероятно е твърде голям или ластиците около краката не са нагласени. Ако притиска, трие или оставя следи – вероятно е твърде малък.

Каква е разликата между памперси с лепенки и памперс гащи?

Памперсите с лепенки се поставят в легнало положение и са подходящи при ограничена подвижност и по-тежка инконтиненция. Памперс гащите се обличат като бельо и са по-удобни за хора, които се движат и се обслужват сами. Изборът зависи преди всичко от подвижността, а не от възрастта.

Има ли разлика между продуктите за мъже и за жени?

При урологичните превръзки – да. Дамските приличат на обикновена дамска превръзка, а мъжките протектори имат форма, съобразена с мъжкото тяло, и попиват най-вече отпред. Пелените с лепенки и повечето гащи са универсални, макар че някои марки предлагат и отделни модели за мъже и за жени.

Подходящи ли са памперсите за възрастни след операция или раждане?

Да. След операция, при временно ограничена подвижност или след раждане често са удобни памперс гащите или по-попиващите урологични превръзки. Изборът зависи от обема на изпускането, а при съмнение е добре да се посъветвате с лекуващия лекар или с акушерката.

Какво да направим, ако кожата се зачерви?

Сменяйте по-често, почиствайте кожата внимателно с продукти без изплакване, подсушавайте я добре и нанасяйте защитен крем. Ако зачервяването не преминава до няколко дни или се появи рана, мехур или признаци на инфекция, консултирайте се с лекар.

Може ли да получа съвет, преди да купя?

Да. За причината за инконтиненцията най-правилно е да се обърнете към личния си лекар, уролог или гинеколог – консултацията за продукт не замества прегледа. За избора на конкретен продукт – вид, размер и попиваемост – съвет могат да дадат фармацевтите, а в някои специализирани магазини тази консултация е безплатна и може да се проведе и по телефона.

Правилният избор носи спокойствие

Най-добрите памперси за възрастни не са непременно най-скъпите или най-рекламираните. Това са продуктите, които пасват на тялото, на степента на инконтиненция и на начина на живот на конкретния човек. Отделете няколко минути, за да измерите, да прочетете опаковката и да изпробвате един пакет, преди да купите голямо количество. Резултатът е по-малко изтичания, здрава кожа и повече спокойствие и достойнство – и за човека, който носи памперса, и за близките, които се грижат за него.

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