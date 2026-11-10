Бюджетът на НЗОК с ръст от 8,1%, здравната вноска остава 8%

Общата рамка на бюджета достига близо 5,68 млрд. евро, което представлява ръст от над 8,1% или близо 427 млн. евро спрямо 2026 г., здравната вноска остава 8%, съобщиха от здравния фонд след заседание на Надзорния съвет.

Предвидено е увеличаване на средствата за здравноосигурителни плащания с над 478 млн. евро или 9,7%, като е гарантиран ръст по всички здравноосигурителни дейности и е заделен законовият трипроцентен резерв за непредвидени и неотложни разходи.

В рамките на ресурса за първична извънболнична помощ от близо 363 млн. евро (при 351,2 млн. евро през 2026), специализирана помощ от близо 369 млн. евро (при 351 246,0 хил. евро през 2026 г.) и медико-диагностична дейност от близо 177 млн. евро (168 254,3 хил. евро през 2026 г.) са заложени целенасочени политики с измерим здравен ефект, твърдят от Касата.

Гарантирани са над 37,3 млн. евро целево в първичната помощ за 2,2 милиона дейности при децата от 0 до 18 години, включващи близо 1,58 млн. профилактични прегледа и 667 хил. имунизации, плюс още 42 хил. специализирани педиатрични прегледа в специализираната помощ. Осигурено е стриктно проследяване на новородените в първите 24 часа и до 28-ия ден в дома, ежемесечни прегледи до 1-годишна възраст и патронажни грижи до 6 месеца.

За първи път са обособени три нови самостоятелни подреда в чл. 1, ал. 2 на обща стойност 10 млн. евро за нови профилактични дейности, разпределени по 3 млн. евро в първичната помощ и медико-диагностичната дейност и 4 млн. евро в специализираната помощ. С тези средства е разширен обхватът на прегледите при децата и учениците от 7 до 18 години с цел скрининг на детското затлъстяване, включително изследване на липиден профил и холестерол на 16-годишна възраст.

Осигурени са и безплатни антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7 години. Обезпечени са 2,7 млн. годишни профилактични прегледа и 4,9 млн. диспансерни прегледа при личните лекари с диференцирано заплащане за полиморбидни пациенти и нови диагнози за хронично бъбречно заболяване, а 36 процента от средствата за медико-диагностична дейност (над 35,1 млн. изследвания) са насочени към превенция и диспансеризация.

Продължено е и целевото финансиране за осигуряване на медицински персонал в труднодостъпни райони и до 5,88 млн. евро за денонощни аптеки и аптеки в отдалечени общини.

Грижата за детското здраве намира продължение в мащабната структурна реформа от параграф 17 до 21 от преходните и заключителни разпоредби за прекратяване на трансферния модел през Министерството на здравеопазването и преминаване към пряко финансиране от бюджета на НЗОК на лечението на деца и възрастни в страната и чужбина на стойност 44,76 млн. евро, включително генетични изследвания, диетични храни и уреди, както и помощните средства за хора с увреждания на стойност 26,12 млн. евро.

В болничната помощ е заложен целеви ресурс от близо 82 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика и диспансерно наблюдение с цел извеждане на дейности извън болниците. Осигурено е заплащането на биомаркерна диагностика и секвениране от следващо поколение в онкологията.

От Здравната каса уточняват, че са въведени са строги защитни механизми като предварителна бюджетна проверка при нови медицински изделия, както и осемнадесетмесечна среднопретеглена стойност и служебно прилагане на Механизма за предвидимост от 1 януари при онколекарствата.

Административните разходи остават едва 1,2 процента от бюджета при законов лимит от 3 процента. Предвиденият ресурс в разходите за персонал от 49,43 млн. евро покрива националната политика по доходите, промяната в осигурителния модел 60 към 40 и целеви 660 хил. евро за укрепване на капацитета по централизирани поръчки и нови спецификации. Увеличените капиталови разходи от 3,6 млн. евро са насочени към информационна инфраструктура и киберсигурност.

Предложеният проектобюджет за 2027 г. поставя ясен знак, че НЗОК инвестира в ранната превенция, детското здраве и работата на личните лекари, като едновременно с това въвежда ред, прозрачност и строга финансова дисциплина.

Внесеният за разглеждане и одобрение проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година, заедно с мотивите към него, е приет единодушно от членовете на НС, с един глас „Въздържал се“.

Следете новините ни в :