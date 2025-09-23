Защитникът на варненския кмет Благомир Коцев - Ина Лулчева, поиска отвод на председателя на съдебния състав Стефан Илиев. Според нея е нарушен законът, тъй като Илиев не е избран чрез случаен подбор и има съмнения за неговата безпристрастност.

Отвод бе поискан и за Венелин Иванов, защото преди това е правораздавал в закрития Апелативен специализиран наказателен съд, а Коцев е избран за кмет от "Продължаваме промяната-Демократична България", която настояваше за закриването на специализираните съдилища.

Съдиите обаче не намериха основания да се отведат, като посочиха, че производства по мерките за неотклонение са бързи и не могат постоянно да се отлагат. Съдът отхвърли и искането на адвокатите да заснемат и да излъчват онлайн заседанието днес, като се мотивираха с това, че заседанието е публично, а протокол в залата прави единствено съдебният секретар.

Днес Софийският апелативен съд гледането на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Той настоява за по-лека мярка, като изтъква, че е в ареста трети месец, без да е доказано извършено от него престъпление.

Варненският кмет е обвинен за участие в организирана престъпна група за подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари. Според държавното обвинение Коцев и двамата общинари Йордан Кателиев и Николай Стефанов са рекетирали шефката на варненската фирма за обществено хранене „Залива 47-СП“ Пламенка Димитрова. По нейните думи тя била притискана заради обществена поръчка за 1,5 млн. лв. Фирмата на Димитрова не е била избрана за изпълнител на поръчката и е обжалвала пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, но е загубила и на двете инстанции, след което е подала сигнала срещу Коцев.

Прокуратурата твърди, че кметът и общинарите поискали 15% от стойността на поръчката за доставка на храни за нуждите на социалните услуги към варненската община. В замяна обещали влияние при вземането на решение за изпълнител на поръчката.

Заседанието бе отложено веднъж заради отвод на целия съдебен състав под предлог, че общественият натиск е голям. Това наложи преразпределение по делото. След него отвод си направи и бившия шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев. Така днес делото започна със съдия Стефан Илиев (председател на състава), съдия Венелин Иванов (втори член) и съдия Маргаритка Шербанова (трети член - докладчик).

Преди по-малко от 2 седмици Софийският градски съд отказа да измени мярката на Коцев, защото продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на кмета към престъплението, за което е обвинен. Не съществува опасност да се укрие, но не така стои въпросът за извършване на друго престъпление. Бяха отхвърлени доводите за политическо преследване спрямо Коцев, според СГС те не почиват на доказателства.

Bчepa бившият зaм.-ĸмeт нa Bapнa Диaн Ивaнoв отново потвърди c пocт във Фeйcбyĸ, чe пoĸaзaниятa мy пpeд Антикорупционната комисия ca дaдeни пoд нaтиcĸ и зaплaxa, нo oщe нe e paзпитвaн oт пpoĸypaтypaтa зa тoвa. Toй e ĸaтeгopичeн, чe в пoĸaзaниятa cи нe e yличaвaл Блaгoмиp Koцeв в пpecтъплeниe.

Cнoщи във Bapнa ce пpoвeдe пopeдният - дeceти, пpoтecт в пoдĸpeпa нa Koцeв c иcĸaнe зa ocвoбoждaвaнeтo мy. Дeceтĸи житeли нa гpaдa ce cъбpaxa нa цeнтpaлни yлици, a чacт oт бyл. "Mapия Лyизa" бe блoĸиpaн зa движeниe. Гpaждaнитe cĸaндиpaxa "Cвoбoдa" и "Bapнa зa Блaгo", ĸaĸтo и "Πeeвcĸи в зaтвopa". Бяxa издигaни плaĸaти c изoбpaзeн cимвoл нa зaбpaнитeлeн знaĸ cъc зaчepĸнaтa глaвнa бyĸa Д – пpeпpaтĸa ĸъм дъpжaвaтa c глaвнo "д", което Πeeвcĸи зaплaши дa напpaви.