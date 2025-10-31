Учителят, обвинен в педофилия, се размина с условна присъда

OFFNews 31 октомври 2025 в 17:00 524 1
Присъда

Снимка Интернет

Учителят по физическо от столичното 31-во училище, който бе обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, бе признат за виновен от Софийския районен съд, но очаквано се размина с условна присъда.

Мъжът бе задържан в края на август. Според обвинението учителят е бил със седмокласничката 6-7 пъти в хостел. По-късно тя подала жалба в полицията.

Прокуратурата внесе обвинителния акт в началото на октомври, но още тогава стана ясно, че учителят едва ли ще получи присъда за педофилия, тъй като връзката му с момичето е била на доброволни начала.

СГС постанови учителят да плати на СДВР 807,49 лв. разноски по делото и 2000 лв. на частния обвинител за адвокатски услуги.

Присъдата не е окончателна и може да се обжалва в 15-дневен срок пред Софийския градски съд.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    42

    1

    Октим

    31.10 2025 в 18:00

    -0
    +0
    В тази “държава“ може да го направят и министър на образованието, само където още не са сетили!
     
    X

    Общаха пари. Но дали ще стигнат до младите лекари?